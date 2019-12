Greta Thunberg, l’icona stanca (che ha tutto il diritto di esserlo)

Emaciata, stressata, stanca. È apparsa così Greta Thunberg alla Conferenza sul clima di Madrid dopo aver attraversato in piroscafo l’Oceano Atlantico per la seconda volta nel giro di cinque mesi. In una conferenza stampa ha detto ai giornalisti: «Non dovete ascoltare solo me, ma anche gli indigeni che soffrono le conseguenze del cambiamento climatico». Da settimane cerca di dare spazio agli scienziati e gli altri ragazzi del movimento FridaysForFuture, ma gli occhi dei media sono solo su di lei. Per la rivista Time Greta è la persona dell’anno, la più giovane di sempre, ma sembra che il suo unico desiderio sia quello di andare a casa per tornare a essere una sedicenne come tutte le altre. Almeno a Natale. Anche se il suo entourage riuscirà in futuro a gestire le sue apparizioni e a centellinare la presenza mediatica, Greta non potrà scomparire nel nulla perché in molti hanno capito che l’ambientalismo ha bisogno del carisma e della tenacia di questa sedicenne per non passare di moda.

Il più grande pregio di Greta Thunberg è anche la sua condanna: è un personaggio pop, riconoscibile e digeribile dall’opinione pubblica. Fa discutere, costringe a prendere una posizione e a dare un giudizio su di lei. Le treccine, l’inglese fluente, il civismo svedese, i 16 anni portati come se fossero 40, la rabbia controllata che non sfocia mai in una ribellione sterile, la rendono un personaggio perfetto per la comunicazione social. Anche così si spiega come una liceale che scioperava da sola ogni venerdì con un cartello di cartone davanti al Parlamento svedese, a guidare in meno di un anno e mezzo un movimento giovanile mondiale. Ha sgridato i potenti del mondo in un discorso virale all’assemblea delle Nazioni Unite, stringe la mano alle star, lancia occhiatacce a Donald Trump, compie scelte divisive che ispirano milioni di persone a scendere in piazza in tutto il mondo ogni venerdì. Ogni cosa che fa, scatena un dibattito.