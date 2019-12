I taxi che funzionano? Berlino, Londra, Parigi. Tre modelli per Milano

Sempre secondo Grea, mentre in Italia il tassista è essenzialmente un piccolo imprenditore, un libero professionista, in altri contesti, come quello tedesco o, in parte, francese sono attecchite piccole o medie imprese che gestiscono le licenze. E quindi una parte del servizio. «I tassisti sono dei dipendenti che lavorano al servizio di queste aziende. In un tale contesto è normale che l’evoluzione del numero delle licenze sia piú flessibile, perché ogni volta non ci si scontra con l’esigenza di tanti piccoli imprenditori, che non hanno la possibilità di incrementare immediatamente la propria quota di mercato».

In uno studio commissionato dalla Dg Move della Commissione europea che si occupa di trasporto e mobilità si parla, come chiarisce Grea, di «contesti più industrializzati, dove per la loro struttura le licenze vengono viste come uno strumento per espandere il proprio business. Questo spiega perché ci sia meno reticenza ai periodici adattamenti dell’offerta alla domanda». Domanda che il professore precisa essere anche solo quella «potenziale». A cui, secondo il docente, non si è pensato, se si guarda oggi a Milano.