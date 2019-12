La fedelissima, il moderato, il figliol prodigo. Ecco come dimenticare Jeremy Corbyn

Come nelle migliori tradizioni britanniche, dopo la sconfitta alle elezioni è partita la caccia alla volpe. La “volpe” secondo i teorici della “nuova vecchia sinistra” è Jeremy Corbyn che avrebbe dovuto far trionfare l’Old Labour con ricette stataliste anni Settanta e invece ha subito una sconfitta peggiore dal 1935, più o meno come un altro ultra-socialista: Michael Foot che perse rovinosamente contro Margareth Thatcher nel 1983. Corbyn ha già dichiarato che non si candiderà per le elezioni del 2024, ma non si è ancora dimesso. Vuole gestire il «processo di «riflessione», che fa tanto «analisi della sconfitta» dem in salsa british. Alcuni vorrebbero veder durare questa transizione dieci minuti, ma il passaggio di consegne rapide non è scontato. Perché prima della battaglia per la successione, Corbyn e il suo vice John McDonnell, che potrebbe assumere l’interim dopo aver cantato con il leader “bandiera rossa” a pugno chiuso, cercheranno il candidato ideale su cui puntare per non far cambiare la linea del partito. Anche Jon Lansman, il fondatore del gruppo di sinistra Momentum che più ha sostenuto Corbyn nel partito ha invitato alla calma: «Il Natale non è lontano, non credo dovrebbe decidere al riguardo fino al nuovo anno».

La candidata di Corbyn potrebbe essere la pupilla di McDonnell: Rebecca Long-Bailey, cresciuta nel quartiere di Old Trafford, la zona dello stadio del Manchester United. La ministra ombra per la strategia aziendale, energetica e industriale che in caso di vittoria laburista avrebbe attuato parte del piano di nazionalizzazioni di Poste, Ferrovie, acqua e gas è quotata 3/1 dal bookmaker Ladbrokes. Sì, gli inglesi scommettono anche su questo. «Questa è un’elezione sul clima» ha detto Long-Bailey, durante la campagna elettorale. La sua posizione ambientalista potrebbe farle guadagnare il supporto della parte più giovane del partito legata anche al gruppo Momentum. Così come la sua carriera da working class hero: prima di diventare avvocato ha lavorato in un call center, in una fabbrica di mobili e come postina.

Il vero favorito è il centrista Sir Keir Starmer, quotato 2/1 per diventare il nuovo leader Labour. Il ministro ombra per la Brexit è stato uno dei più grandi sostenitori del Remain ed è stato determinante nel spostare la posizione del partito a sostegno di un secondo referendum. Negli anni si è creato una reputazione di uomo onesto rispettabile ma anche ambizioso grazie alla sua carriera come avvocato specializzato in questioni relative ai diritti umani. Per questo la regina Elisabetta lo ha nominato baronetto nel 2014, una anno prima che Starmer togliesse la toga per scendere in politica.