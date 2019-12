La memoria condivisa e la pornostoria del Novecento

In una scuola della periferia romana, un ragazzo con le braccia tappezzate di motti latini abborda l’insegnante di storia e le dice con aria di sfida: «Scommetto che neanche lei ci parlerà delle foibe». Casca male, il pischello: non solo la prof ne parlerà a lezione, ma ci scriverà pure un libro. Perché la storia delle foibe, Silvia dai Pra’ la porta incisa nel sangue. Il suo bisnonno è morto così, buttato in una di quelle voragini carsiche, a Vines in Istria il 5 ottobre 1943, dai partigiani di Tito. Perché italiano? Perché fascista? Cos’aveva fatto Romeo Martini (in origine Martincich), anni 41, commerciante, per meritare una fine tanto orrenda? Di quale crimine si era macchiato? O i suoi carnefici erano soltanto incanagliti dall’invidia sociale, perché col negozio di alimentari guadagnava più della media e si poteva permettere di regalare alla moglie un anello e le scarpine di vernice?

Il padre di Silvia, nipote dell’infoibato, è un comunista tutto d’un pezzo, che tiene sopra il letto il santino del Che e disprezza le serie tv americane. I rapporti con la madre istriana, la nonna Jole, profuga e anticomunista viscerale, non sono ovviamente idilliaci. Per completare il quadro, l’altro ramo della famiglia, quello materno, è fortemente radicato nella Resistenza toscana, e al circolo della Fgci di Massa, dove è iscritta da piccola, Silvia si sente martellare che la storia delle foibe è una bieca “operazione revisionista”. Ce n’è abbastanza per fare dieci anni di analisi. Ma anche per sentire l’urgenza di tornare sulle tracce del bisnonno e di indagare su quel crimine slavo-comunista del ’43 e quella morte di cui nessuno in casa vuole parlare.

Adesso il libro è uscito per Laterza, con il titolo Senza salutare nessuno. Un ritorno in Istria: il resoconto di un sofferto pellegrinaggio nella memoria familiare e in quella nazionale del nostro dopoguerra. Sofferto e anche frustrante, perché l’autrice raccoglie più che altro silenzi e amnesie. Ma non si dà per vinta. Fruga negli archivi, bazzica nei bar di paese e nei cimiteri, tampina i pochi sopravvissuti, rintraccia lontani parenti (quelli che sua nonna raccomandava di «non salutare»). Addentrandosi nel groviglio infernale dell’Istria di quegli anni, una catena di occupazioni e di soprusi, di rappresaglie e di stragi, scoprirà tanti cognomi italiani tra i partigiani caduti per mano dei nazi-fascisti e qualche non-fascista (o antifascista) tra gli italiani gettati nelle foibe dai partigiani. E a un certo punto si ritroverà seduta sotto la targa che ricorda l’assassino di suo bisnonno, il compagno Mate Stemberga detto “caballero”, celebrato come un eroe dal regime di Tito.