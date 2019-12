Quella irrefrenabile voglia dei Cinque Stelle di nazionalizzare la Popolare di Bari

Fatta la lunga premessa, torniamo alla cronaca che vede protagonista la Banca Popolare di Bari.

Negli anni passati uno dei cavalli di battaglia del Movimento Cinque Stelle erano le ruberie a danno dei risparmiatori perpetuate dalle banche. Le banche all’epoca coinvolte – ma questo non era mai detto – gestivano solo una frazione dell’attività bancaria complessiva del Bel Paese. La retorica era quella – classica – della finanza avida, con il popolo risparmiatore che andava non solo difeso da questa forza, ma anche dal suo sponsor politico: il Partito democratico.

Oggigiorno la crisi bancaria si è manifestata in Puglia, ossia in Meridione, dove il M5s concentra la propria forza elettorale. Ed ecco che – anche con l’intervento del presidente del Consiglio – è lanciata l’idea del salvataggio – ciò che avverrebbe con un intervento pubblico - della banca al centro delle polemiche, e della nascita di una banca per gli investimenti nel Mezzogiorno. Insomma, il sistema del credito è diventato strategico per il Movimento cinque stelle e va non solo difeso, ma anche ampliato. Si noti, ampliato in chiave statale. Il salvataggio delle maggiori banche di credito ordinario contestualmente alla nascita di una banca per gli investimenti era, infatti, già avvenuto negli anni Trenta e Quaranta con la nascita dell’Iri.

Intanto la Lega chiede un accordo straordinario di tutte le forze politiche – senza nemmeno escludere un incarico pro tempore a Draghi, che così diventerebbe il sovrano che decide sullo stato di eccezione (Carl Schmitt, Teologia politica). L’operazione straordinaria è – secondo la Lega – necessaria, perché – sempre secondo la Lega – il fallimento della BPdB e la crisi ancora non risolta dell’Ilva metterebbero in ginocchio la Puglia, e con essa – ma qui si esagera per amor di iniziativa politica, così come si era esagerato con gli effetti negativi del Meccanismo europeo di stabilità – tutta l’Italia.

In conclusione, il Movimento cinque stelle e la Lega hanno sposato una politica di governo attivo della crisi. Sono finiti i tempi delle polemiche quando una politica attiva in caso di crisi era responsabilità di altri. Italia Viva, non a caso, non manca di ricordare le polemiche di qualche anno fa sul governo in carica a proposito delle banche fallite.