Il gran discorso di Tony Blair su cosa deve essere la sinistra

Pubblichiamo il discorso del 18 dicembre pronunciato a Londra da Tony Blair, premier del Regno Unito dal 1997 al 2007.

Queste elezioni non sono state una normale sconfitta per i laburisti. Hanno segnato un momento nella storia. La scelta per il Labour è quella di rinnovarsi come un concorrente serio, progressista, non conservatore per ottenre il potere nella politica del Regno Unito; oppure ritirarsi da questa ambizione, e in quel caso sarà sostituito con il passare del tempo.

Sono molto addolorato per quei buoni candidati laburisti che hanno perso per colpe non loro, così come per le migliaia di lavoratori e volontari che rappresentano la spina dorsale del Partito.

Certo, la Brexit è stato il problema. Questa elezione è stata sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e il Labour ha fatto un errore cruciale nell'essere d'accordo che fosse così. Ma una situazione già difficile è stata resa impossibile dall'incapacità di prendere una posizione chiara e di seguirla fino in fondo.

Affronto seriamente l'argomento secondo cui abbiamo "abbandonato" o "mancato di rispetto" ai nostri elettori della classe operaia ridiscutendo il risultato del referendum. Ma il problema di questa posizione è che non c'era modo di unire il paese sulla Brexit. Il Regno Unito è profondamente diviso su questo tema. Ora che la Brexit si realizzerà, dobbiamo trarne il meglio e il Paese deve unirsi.

Ma fino a quando le elezioni non hanno risolto il dibattito sulla Brexit una volta per tutte, come sfortunatamente hanno fatto, se il Labour avesse optato per il Leave avrebbe semplicemente alienato la metà della nazione che si opponeva alla Brexit; così come la grande parte dei membri del nostro Partito.

Il sondaggio post-elettorale mostra che tra il 2017 e il 2019 abbiamo perso solo un piccolo numero di elettori che erano per il Leave e nel frattempo abbiamo guadagnato più del doppio del numero di elettori favorevoli al Remain. La più grande riduzione percentuale degli elettori laburisti tra il 2017 e il 2019 è stata tra i giovani, probabilmente sconcertata dall'ambiguità nei confronti della Brexit che detestano.

Dopo il giugno del 2016 avremmo dovuto accettare il risultato, affermare che spettava al governo negoziare un accordo, ma riservare il nostro diritto di criticarlo e, nel caso in cui non si fosse rivelato un buon affare per il Paese, sostenere che la decisione finale dovesse essere presa ancora una volta dai cittadini. Avremmo potuto perdere i più ferventi sostenitori della Brexit, ma credo che, con una leadership diversa, avremmo mantenuto gran parte del nostro voto nelle aree tradizionali del Labour, beneficiando del fatto che, anche in quelle zone, la maggioranza di quelli che votano laburista , erano a favore del Remain.

Invece abbiamo seguito un percorso di indecisione quasi comica, alienando entrambe le parti del dibattito, lasciando i nostri elettori senza guida o leadership. L'assenza di leadership su quella che era ovviamente la più grande domanda che il paese doveva affrontare, ha rafforzato tutti gli altri dubbi su Jeremy Corbyn.

L'importante è capire perché la sua leadership sia stata respinta in modo così deciso. Non si tratta di Jeremy Corbyn come persona. Non ho dubbi che abbia convinzioni profonde e sincere a cui è rimasto fedele anche quando queste sono state messe sotto un duro attacco.

Ma politicamente, la gente lo ha visto come un politico fondamentalmente contrario a ciò che il Regno Unito e le società occidentali rappresentano. Ha personificato un'idea, un marchio di socialismo quasi rivoluzionario, mescolando la politica economica di estrema sinistra con la profonda ostilità alla politica estera occidentale, che non ha mai fatto appello agli elettori laburisti tradizionali, non lo farà mai, e ha rappresentato per loro una combinazione di ideologia sbagliata e inettitudine atroce che hanno trovato offensivo.

Nessun partito sensato partecipa a un'elezione con un leader che ha un punteggio di approvazione netto del - 40%. La colonizzazione del partito laburista da parte dell'estrema sinistra lo ha trasfromato in un glorificato movimento di protesta, con un contorno di culto, assolutamente incapace di essere un governo credibile. Il risultato ci ha fatto vergognare. Abbiamo deluso il nostro Paese. In qualsiasi momento partecipare alle elezioni con una tale divergenza tra popolo e partito è inaccettabile. Farlo in un momento di crisi nazionale quando un'opposizione credibile era così essenziale per il nostro interesse nazionale, è imperdonabile.

L'antisemitismo è una macchia. L'incapacità di affrontarlo è stata una questione spregevole che ha lasciato in alcuni di noi il dubbio di votare laburista, per la prima volta nella nostra vita.

Va bene, prendiamoci un periodo di "riflessione"; ma ogni tentativo di mascherare questa sconfitta, fingere che sia qualcosa di diverso da quello che è, o la conseguenza di qualcosa di diverso dall'ovvio, causerà un danno irreparabile al nostro rapporto con l'elettorato.

Demoliamo questa illusione che "il programma era popolare". Il sentimento alla base di alcune delle politiche rifletteva alcune ansie degli elettori, ma in mezzo c'era anche una "lista dei desideri" di cento pagine. Ogni pazzo può promettere tutto gratis. Ma il popolo non si è fatto ingannare. Sanno che la vita non è così. E la promessa della "banda larga gratuita" pubblica, gestita dal governo è stata la conferma definitiva della non credibilità del programma.

I signori Johnson e Cummings avevano una strategia per la vittoria e ne avevano una per la sconfitta. Ho notato la sfrontatezza della visita di Johnson a Sedgefield per mettere il coltello sulla piaga! Ma vorrei vedere la loro brillantezza strategica misurata contro una squadra diversa da una in cui l'attaccante era inconsapevole della direzione da prendere, il suo centrocampo in coma, la difesa assente sulle gradinate a chiacchierare con una piccola parte dei tifosi e il suo portiere dietro la rete a ritwittare un video della sua unica parata in un distruttivo 9-0.

Per il Partito Laburista le scelte sono nette, più nette di quanto si pensi. Si sta preparando a combattere un Tory Party "ultra Thatcheriano".

Ma Boris Johnson ha anche capito che il paese non può essere unito sul tema Brexit. Quindi, la sua strategia è di realizzarla e poi trattarla come un fatto scomodo della vita ma non tema che definisce il Partito conservatore. Adotterà la retorica del centro su tutto tranne che sulla Brexit e possibilmente anche su quello; aspettiamo di vedere alcuni ex ribelli nell'ovile, e dopo aver trasformato la Brexit da un problema dei Tory al problema della nazione, aspettiamo che cambi il tenore del dibattito sulla Brexit.

La sua sfida sarà formidabile, non ultimo per quanto riguarda il nuovo accordo commerciale e la minaccia per l'Unione, oltre a mantenere tutte quelle promesse agli ex elettori laburisti del Nord.

Ma la maggior parte delle persone non scommetterebbe contro 10 anni di governo Tory. La prima regola della politica, tuttavia, è che non esistono regole di inevitabilità.

Il Labour può continuare con il programma e le posizioni di Corbyn anche con un nuovo leader. In quel caso sarebbe finito. Oppure può capire che deve riconquistare il Partito ostaggio dell'estrema sinistra, apportare cambiamenti radicali e iniziare la marcia indietro.

Ma la più grande necessità è capire che la sfida non è iniziata nel 2015. È piuttosto il culmine dei cambiamenti politici e socio-economici nell'ultimo mezzo secolo e le circostanze della nascita di Labour più di un secolo fa.

Questo è un momento in cui o usiamo le lezioni della sconfitta per costruire una coalizione politica moderna e progressiva in grado di competere, vincere e mantenere il potere; o accettiamo che il Partito Laburista abbia esaurito la sua missione originale e non sia in grado di realizzare lo scopo per il quale è stato creato.

Con l'avvicinarsi della rivoluzione industriale del XIX secolo, il partito Whig divenne il partito liberale e l'alternativa efficace al partito conservatore. (...) È comparso poi un concorrente: il neo-partito laburista nato dal comitato di rappresentanza del lavoro, un'organizzazione sindacale progettata per portare veri rappresentanti della classe operaia in Parlamento; e socialista. Col tempo, il partito laburista prese il posto della principale alternativa al partito conservatore e il partito liberale si ritirò allo status di minoranza.

Quindi, Lloyd George, un grande riformatore liberale, e Clemente Attlee, un grande riformatore laburista, finirono in diverse partiti. Ma la divisione nella politica progressista ebbe conseguenze deleterie a lungo termine. Nel secolo scorso con la separazione del Partito laburista e dei liberali, i Tories sono stati al potere molto più a lungo dell'opposizione, vincendo 8 delle ultime 11 elezioni, mentre negli anni della competizione Tory / Partito liberale, i liberali erano in vantaggio.

Il Partito Laburista divenne dipendente dalle tradizionali organizzazioni della classe operaia e si spinse costantemente verso un socialismo che smussò in momenti cruciali il suo appello all'aspirante classe lavoratrice. Aveva la sua ala liberale rappresentata da artisti del calibro di Roy Jenkins, ma era sempre vista con un certo sospetto.

La sinistra e la destra tradizionali del Partito - Bevin e Bevan - erano spesso compagni di letto a disagio, ma si unirono: Labour come partito di governo, politica parlamentare non rivoluzionaria, pro Nato e Alleanza transatlantica, all'interno del mainstream del socialista europeo e politica socialdemocratica.

Poi c'era un terzo filone di politica di sinistra che derivava dal marxismo/leninismo ed era una spina nel fianco della leadership laburista. Fin dall'inizio, la leadership ha spinto questo filone ai margini della politica del Labour. Ha scatenato un assalto ai vertici del Partito attraverso Tony Benn negli anni '70 e '80, ma è stato respinto sotto Michael Foot che ha sostenuto Denis Healey contro Benn e si è mosso per espellere la tendenza militante.

Durante tutto questo tempo, stava succedendo qualcos'altro. L'economia e la società stavano cambiando. La classe media è cresciuta e quegli strumenti di potere collettivo come i sindacati hanno perso la loro base industriale.

E man mano che lo Stato cresceva, per dimensioni e autorità, divenne chiaro che sebbene fosse un mezzo di progresso sociale, poteva anche essere un interesse acquisito, e le limitazioni dello Stato in un'era di scelta individuale e aumento del reddito diventava sempre più apparente.

Il sindacato e la base industriale sono stati svuotati. Le strutture del Partito Laburista si sono dimostrate vulnerabili alle infiltrazioni. I valori sono rimasti forti; ma l'offerta al Popolo è stata debole e obsoleta.

Il New Labour fu un tentativo di riunire le tradizioni liberali e laburiste della politica progressista. Sia la sinistra tradizionale sia la destra della tradizione laburista furono espressamente incluse, simboleggiate da me e John Prescott; ma l'estrema sinistra era tornata ai margini.

Uno studio sulla storia del Labour ha mostrato che nel XX secolo ha governato solo in modo intermittente. Il periodo di potere più lungo ininterrotto fu di 6 anni. Il partito laburista non ha mai vinto due legislature consecutive complete.

Quindi, il programma del Partito è stato rimodellato attorno a un appello all'aspirazione e alla giustizia sociale, alle imprese e ai sindacati; culturalmente era forte in difesa, legge e ordine ma anche socialmente liberale. Abbiamo vinto tre legislature consecutive e governato per più del doppio di qualsiasi precedente governo laburista.

Il Partito si estese oltre la tribù ma non trascurò i suoi elettori tradizionali.

Si posizionò saldamente dalla parte della vittima, non del criminale. Dalla parte della classe operaia che crede che tu debba guadagnare quello che ottieni. Dalla parte dell'interesse del paziente e dell'alunno, non dell'interesse del produttore. Ha sostenuto gli investimenti nei servizi pubblici, ma è stato abbinato alla riforma per garantire che questi soldi fossero spesi saggiamente.

Respingeva esplicitamente la visione del mondo anti-occidentale dell'estrema sinistra ed era dalla parte delle persone che erano patriottiche nei confronti del loro paese.

Non è stato - nonostante tutta le caricature fatte da quando abbiamo lasciato l'incarico - un progetto dell'élite liberale metropolitana. Ha riunito una nuova coalizione di elettori tradizionali della classe operaia, elettori aspirazionali che in precedenza si erano rivolti a Margaret Thatcher e ha unito il voto progressivo che era stato diviso nel secolo precedente.

La cosa straordinaria è il desiderio del Partito Laburista riscrivere il suo unico periodo di maggioranza del governo in mezzo secolo in termini negativi.

Non abbiamo "trascurato" quei tradizionali centri del lavoro in qualche tentativo di riconciliazione con la classe media. Abbiamo fatto il più grande investimento di sempre in scuole e ospedali in quelle comunità; ridistribuzione della ricchezza attraverso modifiche fiscali e crediti d'imposta; ridurre la povertà dei pensionati e dei bambini; ha preso i senzatetto per le strade; e attraverso Sure Start, il salario minimo e una serie di altri programmi hanno aiutato coloro che avevano più bisogno di aiuto.

E abbiamo mantenuto il loro supporto. Nel 2005, a Sedgefield, la mia maggioranza era di quasi 20.000. A Bolsover erano 18.000. In Scozia avevamo 41 dei 56 seggi, di cui due con maggioranze aumentate rispetto al 2001. Il sostegno che abbiamo perso è stato principalmente tra la classe media, in particolare per le tasse universitarie e l'Iraq.

Il punto non è di tornare alle politiche del New Labour, ma di comprendere il ruolo di New Labour nella storia del partito laburista, così possiamo capire meglio come forgiare il futuro del partito e inserirlo nella storia della politica progressista nel Regno Unito. Lì dove si trova il Labour, ma non solo occupando il posto.

Questa sconfitta è fondamentale. Non possiamo permetterci di ripetere il 1983, spostando indietro come un granchio di fronte alla realtà. Conoscete la narrazione. Per l'estrema sinistra, "abbiamo vinto l'argomento", e solo per qualche inspiegabile ragione per cui il popolo britannico anche se ha accettato che avessimo ragione, ha deciso di votare per gli altri.

Molte delle politiche erano molto popolari, ma troppe, la nostra leadership era un problema, ma ha ispirato molte persone, non era che eravamo troppo estremi ma ci siamo lasciati ritrarre In questo modo, ora dobbiamo opporci con le nostre comunità all'assalto che verrà fatto su di esse dai Tories ecc. ecc. e un po 'di più dobbiamo stare con le comunità della classe operaia contro il tipo di populismo delle "élite liberali di Londra".

Se seguiremo questa linea, saranno 15 anni in più di governo Tory.

Il Paese non lo tollererà. Oggi ci sono persone senza diritto di voto nella nostra politica, arrabbiate per il modo in cui il paese è stato deluso dalla sua opposizione non conservatrice e si sentono senza speranza. E per il paese esiste una generazione di persone intelligenti, capaci e politicamente consapevoli che non saranno mai Tories ma non hanno posto in Parlamento a causa dello stato del Partito Laburista e il cui talento è quindi escluso.

Devono succedere due cose.

In primo luogo, dovrebbe esserci un dibattito parallelo dentro e fuori il Partito laburista sul futuro della politica progressista, su come viene ricostruito e rimodellato in una coalizione vincente. Ciò dovrebbe includere i laburisti, i tradizionali sinistra e destra, i lib dem, quelli disincantati con entrambi i partiti principali e quelli che attualmente non sono coinvolti in nessun partito. Deve essere un dibattito sulla Grande Tenda, aperto e franco.

In secondo luogo, abbiamo urgentemente bisogno di una nuova agenda politica per la politica progressista. Al centro di ciò ci sarà la comprensione e la mobilitazione della rivoluzione tecnologica, l'equivalente del 21esimo secolo di ciò che è stata la rivoluzione industriale nel 19esimo secolo. Significherà un completo riordino del modo in cui Stato e Governo sono concepiti e organizzati; grande attenzione all'istruzione e alle infrastrutture; nuovi modi di affrontare la povertà generazionale; una rifusione del governo societario e delle responsabilità; uno stimolo a livello nazionale e internazionale della scienza e della tecnologia per il cambiamento ambientale; e misure molto specifiche per collegare le comunità e le persone lasciate alle spalle dai cambiamenti determinati dalla globalizzazione.

Abbiamo bisogno di politiche per il futuro. Radicali ma moderne. L'agenda dell'estrema sinistra non è progressiva; è una forma di regressione verso un vecchio statalismo, programma fiscale e di spesa degli anni '60 e '70. Capisco che per alcuni abbia delle vere attrazioni. Parla degli intensi sentimenti di emarginazione e desiderio di cambiamento radicale.

È un grido di rabbia contro "il sistema". Ma non è un programma per il governo.

Per guadagnare potere, abbiamo bisogno di autodisciplina, non di autoindulgenza; ascoltando ciò che la gente dice veramente, non ascoltando solo le parti che vogliamo ascoltare; capire che non puoi giocare solo con passione, ma che richiedono strategia, preparazione e professionalità; vincere la battaglia intellettuale e politica.

Nel 1983, dopo la mia prima elezione, essendo stato fuori dalla porta per diverse settimane ascoltando gli elettori laburisti che mi dicevano che stavano votando laburista nonostante lo stato del Partito piuttosto che a causa di esso, ho partecipato a una riunione nel mio collegio elettorale organizzata dalll'estrema sinistra, ancora forte dopo l'ondata di Bennite, intitolata "Imparare le lezioni della sconfitta" o qualcosa del genere.

Dennis Skinner era l'oratore principale. All'inizio, il presidente ci ha esortato ad essere onesti. Ingenuamente, ho preso queste istruzioni alla lettera. Ho parlato onestamente. Ho detto che eravamo troppo fuori moda nel nostro modo di pensare, eravamo troppo lontani, sembrava che stessimo vivendo nell'era della TV in bianco e nero, in un'epoca di colori e così via.

Sono stato ascoltato in silenzio. Subito dopo di me, venne Dennis, che mi strappò politicamente pezzo per pezzo. Uscì dall'incontro scioccato. Il mio saggio agente John mi disse: "tu eri l'unica persona che parlava bene, ma in futuro imparerai a dirlo meglio". Nel 1994, quando sono arrivato alla guida, ho imparato a dirlo meglio. Ho scelto con cura il mio terreno. Non ho offeso inutilmente. Ma nessuno dubitava di dove mi trovassi.

Il Labour Party è attualmente abbandonato nell'isola della Fantasia. Capisco che i leader vorranno andarci e parlare la lingua madre nella speranza di persuadere abbastanza per migrare verso la terraferma della Realtà.

Ma c'è il rischio che le uniche persone che parlano il linguaggio della Realtà al Partito siano quelle che non aspirano a guidarlo.

Sfortunatamente, il 2019 è molto peggio del 1983.

Quella fu la nostra seconda sconfitta; ora è la nostra quarta. Il paese è diverso La politica è diversa. Il paese è meno fissato nell'affiliazione politica. La politica si muove a velocità accelerata dai social media.

Possiamo correggere le nostre debolezze storiche e contemporanee; o essere consumate da queste.

Ma quella scelta è spietata.

E davanti a noi, ADESSO.