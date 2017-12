Volti nuovi e vecchie conoscenze, da D’Alema alla Cristoforetti ecco chi sogna un posto in Parlamento

Vecchie conoscenze e volti nuovi. Politici di professione, ma soprattutto tanti esponenti della società civile. Le elezioni si avvicinano e si infittisce l’elenco di chi sogna di entrare in Parlamento. Per qualcuno sarà un grande ritorno, basta pensare a Massimo D’Alema. Per tanti dirigenti del territorio - di destra e sinistra - sarà una promozione sul campo. Eppure gran parte dei nuovi deputati e senatori saranno politici per caso. Ancora una volta la politica sembra subire il fascino della società civile. È una questione di convenienza: in un’epoca di generalizzato discredito verso le istituzioni, per conquistare la simpatia e il voto degli elettori si punta sulla novità. In nome del rinnovamento ecco la solita carrellata di medici, scienziati, artisti e sportivi in cerca di consacrazione parlamentare.

Tra casting e ricerche di mercato, le prime candidature sono già pronte. Silvio Berlusconi non ha mai nascosto la sua insofferenza verso i politici di professione. Stavolta il Cavaliere sembra fare sul serio. Ha deciso di puntare su giovani, donne e imprenditori, assicurando che il 50 per cento degli uscenti non sarà ricandidato. In un eventuale governo di centrodestra, poi, ben 12 ministri su 20 saranno “protagonisti della vita reale”. E così si moltiplicano le indiscrezioni sull’identità dei nuovi parlamentari di Forza Italia. Dall’esperienza imprenditoriale di famiglia l’ex premier avrebbe già selezionato il direttore del Giornale Alessandro Sallusti e l’ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani. I bene informati puntano poi su Francesco Ferri, imprenditore 40enne già cice presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria e presidente del Centro studi del pensiero liberale. Impegnato in queste settimane, tra le altre cose, proprio a selezionare le nuove candidature azzurre. C’è chi assicura che sarà garantito uno scranno a Montecitorio anche Vincenzo Caputo, napoletano, altro imprenditore quarantenne già vicepresidente dei giovani industriali. E con lui all’avvocatessa salernitana Licia Polizio, legale della compagna di Berlusconi, Francesca Pascale. Stando al totocandidati ci sarebbe posto anche per Andrea Ruggeri, nipote del giornalista Bruno Vespa e da tempo tra i responsabili della comunicazione di Forza Italia. Non solo. Durante le cene di Arcore, si racconta, vengono selezionati i rappresentanti delle diverse categorie produttive. Nomi buoni per portare in Parlamento le proprie esperienze lavorative, ma anche per calamitare i voti dei tanti professionisti di riferimento.