Ecco perché in Lombardia mancano i vaccini per l’influenza (col rischio di confonderla col Covid)

In Lombardia mancano i vaccini. Non quelli per il coronavirus, in via di sperimentazione in tutto il mondo, ma quelli per l’influenza, cruciali per affrontare preparati la pandemia. La ragione è semplice: in autunno arrivano le malattie stagionali, che hanno sintomi molto simili a quelli causati dal Covid-19. Non riuscire a prevenirle pone un problema molto serio, perché si rischia di non distinguere tra chi ha bisogno di assistenza specifica e chi invece può attendere come ogni anno di guarire senza grandi conseguenze.