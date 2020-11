Niente da fare per i librai. Le disposizioni dell’ultimo Dpcm, presentate da Giuseppe Conte nella serata di mercoledì 4 novembre, parlano chiaro: solo i negozi considerati essenziali possono rimanere aperti nelle regioni zona rossa. Il libro, purtroppo, non lo è.

Per editori e protagonisti del settore, compresi i rappresentanti della Fiera del Libro di Torino, è una piccola sconfitta.

In una lettera aperta Sandro Ferri (edizioni e/o), Alessandro e Giuseppe Laterza (Laterza), Renata Gorgani (il Castoro) e Stefano Mauri (Mauri Spagnol) avevano rivolto un appello al governo per avere più chiarezza. «Nelle cosiddette zone rosse», avevano detto, «tra cui la Lombardia, il Piemonte e la Calabria, verrebbero chiusi tutti gli esercizi commerciali non reputati “essenziali”. Che ne sarà delle librerie? Chiediamo al governo di considerarle essenziali e di tenerle aperte in tutto il Paese».

Richiesta respinta. A nulla sono valse considerazioni economiche, importante per un settore che dal lockdown precedente annaspa sempre di più. E nemmeno considerazioni meno materiali: come scrivevano gli editori, «il libro è il modo meno contagioso di informarsi, approfondire, di imparare a distanza, di crescere e fare esperienza, come dimostrato dalla sete di libri» seguita alla fine della quarantena. Niente da fare.

In altri Paesi europei, invece, queste considerazioni hanno fatto presa. È notevole, in questo senso, il caso del Belgio, sottoposto da poco a un rigido lockdown – proclamato da lunedì 3 novembre fino al 13 dicembre.

Qui le librerie sono riuscite a rientrare, appena in tempo, tra le eccezioni alla chiusura. «Il libro è un modo per tenere botta e aiutare le persone a passare il tempo in modo intelligente», ha dichiarato Christian Carpentier, portavoce del ministro per la classe media, per l’agricoltura, per le piccole medie imprese, per gli autonomi, l’integrazione sociale e le politiche urbane David Clarinval, dopo che il governo ha corretto il tiro rispetto alle intenzioni di venerdì 30 ottobre, aprendo ai libri (prima c’erano solo le edicole).

In direzione diversa è andata, invece, la vicina Francia: qui, in mezzo alle polemiche, il libro non è stato considerato bene essenziale. Scrittori, editori e politici sono insorti: «I politici si vantano tanto dell’idea che la Francia sia un Paese con una grande tradizione letteraria, che sia una sorta di primogenita della lettura e delle librerie. Di colpo, ci si accorge che erano solo parole al vento», ha dichiarato Sylvain Tesson, l’autore. Intanto sono stati sospesi i principali premi letterari (tra cui il Goncourt) e sono stati invocate rivolte, boicottaggi di Amazon e petizioni per convincere il governo a cambiare idea.

Per il momento è tutto fermo: e la crisi, che ha colpito in modo pesante, rischia di portarsi via anche un monumento internazionale come la Shakespeare and Company, la celebre libreria sulle rive della Senna fondata nel 1919 da Sylvia Beach, dove erano di casa Hemingway e Fitzgerald. Dopo un secolo di vita, si è vista costretta a lanciare un appello ai lettori: sono finiti i risparmi, le vendite calate dell’80%, la chiusura si avvicina. Con il nuovo lockdown, potrebbe essere definitiva.