Nelle scuole ogni mese si faranno test salivari su un campione di circa 110mila alunni. È questa la strategia, secondo Repubblica, alla quale si sta lavorando per controllare la circolazione del virus a settembre, quando ci sarà la ripresa delle attività.

Il governo di Mario Draghi sta studiando ogni possibile via, con l’obiettivo di frenare un’eventuale risalita della la curva dei casi, soprattutto asintomatici, con il ritorno in classe degli studenti.

Il Comitato tecnico scientifico, tempo fa, aveva detto di non essere d’accordo con i controlli a tappeto su tutti gli alunni proposti dal ministro all’Istruzione Bianchi. Oltre che molto dispendiosi, sarebbero stati difficili da organizzare. Il Cts disse anche che in quel modo si sarebbe creata una discriminazione rispetto all’ingresso a scuola di chi non avesse dato il consenso a sottoporre il figlio ai test.

«Nel protocollo al quale si sta lavorando l’impostazione è molto diversa e segue un po’ quanto fatto già l’anno scorso da alcune Regioni, come Veneto e Toscana. Le scuole sentinella saranno scelte dalle amministrazioni locali, e dovranno essere da una a tre per ogni provincia. Gli alunni devono avere dai 6 ai 14 anni, cioè frequentare elementari e medie. In tutto si tratta di 4,2 milioni di ragazzi. I tecnici vogliono fare circa 110mila test al mese (divisi in due tranche, una ogni 15 giorni) preferibilmente a ragazzi che frequentano classi diverse» si legge sul quotidiano.

La partecipazione è volontaria, per questo è strato preso il dato di adesione che hanno avuto l’anno scorso le Regioni per capire a quanti bisogna chiedere di partecipare per avere un campione sufficiente. Il via libera è arrivato da circa il 60% dei contattati: quindi, saranno circa 180mila le famiglie cui sarà chiesto se vogliono che il figlio faccia parte dello screening. In questo modo si conta di avere appunto 110mila alunni disponibili.

I test utilizzati saranno quelli salivari, cioè i meno invasivi. È un sistema di prelievo molto più semplice e meglio gestibile e sarà la struttura commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo a procurare il materiale necessario agli esami.

Fondamentale sarà anche il ruolo dei genitori. I primi due mesi saranno di sperimentazione e i prelievi verranno fatti a scuola, con il personale delle Asl. In seguito si chiederà ai genitori di prendere personalmente il campione di saliva del figlio, la mattina subito dopo il risveglio. Il campione sarà poi portato a scuola, e verrà inviato con gli altri ai laboratori della Asl. Se sarà trovato un caso di positività, dopo un esame di conferma, partirà la normale procedura di isolamento e ricerca dei contatti.

«L’idea è di portare avanti i controlli per tutto l’anno scolastico, cambiando ogni mese i plessi scolastici coinvolti e magari scegliendoli in Comuni diversi. Le Regioni potranno coinvolgere più alunni rispetto al numero fissato nel protocollo, e rivolgersi anche a classi di età diverse. In generale, lo screening potrà essere modificato, anche a livello centrale, ad esempio se ci saranno cambiamenti di tipo epidemiologico o se diventeranno disponibili nuove tecnologie diagnostiche. Si tratterà di un’operazione di sanità pubblica e non di uno studio (come quello fatto l’anno scorso, con scarsi risultati, utilizzando i test sierologici) perché appunto servirà a intercettare i positivi asintomatici e a mettere in sicurezza la scuola ed eventuali familiari fragili degli studenti. Chi non vorrà partecipare, ovviamente, potrà andare comunque a lezione», continua l’articolo.

Per quanto riguarda i docenti, invece, si sta valutando la possibilità di fare anche a loro lo screening con i test salivari. Si deve però ancora chiarire se andare avanti su questa strada, anche perché l’obbligo di Green Pass potrebbe rendere i controlli poco utili.