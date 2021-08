Per quali motivi la notizia dello stupro ha la sua brava guarnizione di cronaca sulla provenienza etno-geografica del criminale? Per un solo motivo, e cioè perché la notizia non è in realtà lo stupro, ma il fatto che a commetterlo è l’immigrato.

La pratica è veramente trasversale, visto che ad abbandonarvisi non è solo la stampa dei porti chiusi: è infatti anche quella coi fiocchi, quella inclusiva, quella “contro l’odio”, a indugiare sul trascorso migratorio dello stupratore. E la pratica avrebbe un senso, per esempio, se fosse fondata, anziché fake, la news della “correlazione evidente” tra immigrazione e stupro (il lettore progressista non si adombrerà per l’eccessività del paragone con l’altra “correlazione evidente”, quella tra immigrazione e Covid, la quale aveva invece solidissime fondamenta socio-democratiche, a cominciare da quella di non lasciare soltanto a Salvini la politica delle ruspe contro le zingaracce).

Che cosa rimane, dunque, a giustificare la penna inquirente sull’etnia (razza non si dice) e sul tragitto dell’immigrato che passa dalla richiesta d’asilo alla violenza carnale? Non rimane niente, se non il riflesso xenofobo di quella narrativa, articolata sul presupposto non dichiarato che sia da punire prima l’egiziano che lo stupratore, con il corollario altrettanto sommesso che per fermare gli stupri occorre fermare l’immigrazione. Che poi non ci sia sempre volontà di far carburare a puntino quel meccanismo illogico e sostanzialmente razzista è un altro paio di maniche, ma il razzismo si fa più insidioso proprio quand’è inconsapevole, proprio quando non se ne avverte l’insinuarsi nella banalità routinaria del catenaccio.