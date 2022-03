L’innovazione tecnologica è una componente fondamentale dello sport di alto livello. Non c’è atleta, squadra, scuderia che possa permettersi di fare a meno di dati, statistiche, nuovi materiali e strumentazioni sempre più aggiornate. L’uomo non deve essere rimpiazzato dalla tecnologia, ma sfruttarne i vantaggi per migliorarsi, per ottenere performance altrimenti irraggiungibili e risultati migliori giorno dopo giorno. Vale ancor di più nelle competizioni motoristiche, che richiedono un’integrazione unica e totale della componente umana con quella tecnologica.

È per questo motivo che Pirelli e il motorsport costituiscono uno dei binomi più saldi e duraturi dell’universo competitivo. Oggi Pirelli è presente in oltre 350 competizioni motorsport, dalla Formula Uno alla Superbike, dalle gare di Gran Turismo al rally.

La passione di Pirelli per il motorsport è ultracentenaria, nasce all’inizio del Novecento. Era l’alba delle corse automobilistiche, un’epoca in cui si svolgevano eventi leggendari che somigliavano a gare di resistenza.

Nel 1907 il principe Scipione Borghese e il giornalista Luigi Barzini hanno affrontato la Pechino-Parigi a bordo di una Itala gommata Pirelli: 16mila chilometri, tra strade accidentate, fango, polvere e salite impervie, vincendo con 20 giorni di anticipo sul secondo equipaggio. Un grande successo che ha trasformato la mobilità in innovazione e spettacolo: quella gara oggi viene ricordata come l’inizio delle attività motorsport di Pirelli.

Negli anni successivi sarebbero arrivate le grandi competizioni di velocità, come la Targa Florio, una gara molto sfidante per auto e piloti e il primo titolo per Pirelli è arrivato 1913.

Corsa dopo corsa, la tecnologia degli pneumatici è migliorata, come dimostra anche la fama del Superflex Cord Stella Bianca, “il pneumatico delle vittorie”, con cui l’Alfa Romeo ha vinto il primo titolo mondiale nel 1925.

Negli anni Quaranta il mitico Pirelli Stelvio si sarebbe imposto nelle competizioni automobilistiche dominate dal pilota Alberto Ascari e dalle auto gommate Pirelli, vincitrici di 42 Gran Premi e Campionati del mondo. Ancora lo Stelvio è diventato uno dei protagonisti delle prime gare di Formula Uno, al fianco dello Stella Bianca e del Cinturato: sono un pezzo di storia di questo campionato di velocità su pista dove ancora oggi si corre con tecnologia Pirelli.

L’innovazione tecnologica delle ruote però passa anche dal rally – nato intorno agli anni ‘60 – e da gare che diventano un laboratorio fondamentale per Pirelli: le auto portano gli pneumatici ben oltre i tradizionali limiti della guida di tutti i giorni. L’arrivo della Lancia Delta S4 è determinante, con una potenza tale da costringere la “P lunga” a partire da zero con un nuovo progetto: è il 1986, la nascita del P Zero, un nome che oggi attraversa tutto il motorsport, dalla Formula 1 ai rally passando per i campionati GT, ma equipaggia anche le più celebri sportive stradali.

È per questo che oggi il nome di Pirelli è accostato alle più importanti competizioni del motorsport. Il brand milanese è fornitore unico della Superbike, con un accordo – rinnovato fino al 2023 – che è già il più longevo nella storia degli sport motoristici a livello internazionale.

Lo sport per Pirelli però non è solo motori, ma anche calcio, ciclismo, sport invernali. E la vela, un’avventura iniziata nel 2017 con la sponsorizzazione ufficiale del team Emirates New Zealand e proseguita con Luna Rossa, di cui Pirelli è co-title sponsor: una partnership tricolore, che nel 2021 ha portato Luna Rossa ad aggiudicarsi la Prada Cup e a essere la barca italiana più vicina a conquistare la Coppa America.

Indissolubile il legame con il primo amore, il calcio, che nel 1995 è diventato un matrimonio inscalfibile. Con l’Inter, Pirelli dà vita alla sponsorizzazione attiva più lunga della storia del calcio, segnata da momenti e maglie iconiche, come dimostra lo spot di Pirelli del 1998 in cui è ritratto il Fenomeno Ronaldo nella posa del Cristo Redentore di Rio de Janeiro. Un rapporto che continua ancora oggi: a settembre 2021 Pirelli è diventata Global Tyre Partner della squadra.

Pirelli è impegnata anche negli sport invernali, con le sponsorizzazioni dei Campionati del Mondo di Sci Alpino FIS e dei Campionati del Mondo di Hockey su ghiaccio dell’Iihf. Nel 2017, con il ritorno di Pirelli nel mondo dei pneumatici da bicicletta, è ripartita anche la passione per le corse a pedali, con la collaborazione con diverse squadre, fra le principali nelle diverse discipline: tra queste i team Trek Segafredo, UAE Team Emirates, AG2R Citroen, Bike Exchange e Colpack Ballan nelle gare su strada, Team Trek Pirelli, Buff Scott, Rogue Racing e Theory Racing con la mountain bike, Enough Cycling nelle gare su gravel.

Collaborazioni che vanno oltre la sponsorizzazione e sono anche uno scambio di conoscenza, dagli atleti agli ingegneri Pirelli che sviluppano i pneumatici da bici. Perché per Pirelli passione e tecnologia corrono sempre assieme.