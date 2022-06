Per una rara e favorevole congiunzione astrale, l’estate del 2022 sarà caratterizzata dall’apertura e dallo svolgimento di molte delle rassegne periodiche di arte contemporanea più importanti del panorama (non solo in Italia). Migliaia di appassionati, esperti e addetti ai lavori macineranno chilometri e chilometri per raggiungere le destinazioni europee che ospitano le mostre più interessanti e rilevanti di questa rovente stagione artistica. Ecco quali sono, secondo noi, quelle da non perdere assolutamente e di cui continuare a parlare anche quando le giornate si saranno ormai accorciate.

Bodrum

1 luglio-ottobre 2022

Between Humankind and Nature

a cura di Demet Muftuoglu-Eseli – in collaborazione con Istanbul ’74

«Presentata in dialogo con la natura dell’Egeo, vi invitiamo a esplorare le pratiche creative individuali di Between Humankind and Nature, una collezione di lavori realizzati da artisti che reimmaginano la nostra relazione con la natura e il mondo intorno a noi». Demet Muftuoglu-Eseli, curatore e co-fondatore della piattaforma artistica indipendente Istanbul ’74, presenta così la mostra collettiva degli artisti internazionali invitati in residenza a Bodrum. Lavorando sul territorio dell’Egeo con tecniche locali e materiali naturali, in stretto dialogo con l’ambiente e la sua tradizione, Between Humankind and Nature segna un nuovo spazio di ricerca che alimenta la creatività e la collaborazione artistica, intrecciando una nuova relazione tra storia e contemporaneità grazie alla trasversalità delle pratiche proposte, che spaziano dalle arti visive al design.

Londra

10 giugno-16 ottobre 2022

21.Serpentine Pavilion

Black Chapel designed by Theaster Gates

Quello con il Serpentine Pavilion è uno degli appuntamenti più attesi e importanti delle ultime estati. Quest’anno la sua realizzazione è stata affidata non a un grande nome dell’architettura ma a uno dell’arte contemporanea: Theaster Gates, che ha progettato una struttura che richiamasse la forma di alcuni degli edifici fondamentali per la storia culturale dell’uomo, molto simili tra loro nonostante la distanza geografica e temporale. All’interno, una serie di lavori site-specific dell’artista afro-americano faranno da scenario a un ricco programma di incontri, che animerà l’intera stagione di apertura del padiglione, tra cui performance di The Vernon Spring, The Choir of the London Oratory, Moses Boyd, Corinne Bailey Rae e the Black Monks, oltre a workshop con Mud Gang Pottery C.I.C e una cerimonia tenuta da Keiko Uchida.

Kassel

18 giugno-25 settembre 2022

Documenta fifteen

lumbung – a cura di ruangrupa

Dal 1955, ogni cinque anni, le tranquille strade di Kassel vengono invase dalle opere e dai visitatori della mostra diffusa più famosa del pianeta, considerata insieme alla Biennale di Venezia e a Manifesta tra le vetrine privilegiate per capire le nuove direzioni dell’arte contemporanea. Giunto alla sua quindicesima edizione, quest’anno la direzione artistica dell’evento è stata affidata al collettivo curatoriale di Jakarta ruangrupa, che ha creato un intricato intreccio di presenze e collaborazioni prendendo spunto dai valori e dalle idee alla base dei “lumbug”, i silos condivisi per il riso indonesiani in cui la comunità deposita l’avanzo del raccolto dopo che ognuno ha tenuto la parte a sé destinata. Con un invito aperto ad altre realtà collettive e di gruppo, nei cento giorni di apertura, si svilupperanno connessioni e collaborazioni, reti di scambio ed esperienze che coinvolgeranno un numero indefinito di entità e individui organizzati in comunità, per dare vita a una nuova concezione di lavoro curatoriale e artistico.

Berlino

11 giugno-18 settembre 2022

12th Berlin Biennale for Contemporary Art

Still Present! – a cura di Kader Attia in collaborazione con Ana Teixeira Pinto, Đỗ Tường Linh, Marie Helene

Pereira, Noam Segal, Rasha Salti

La decolonizzazione dello sguardo e degli spazi dell’arte contemporanea è una pratica diventata cruciale negli ultimi anni. Artista, teorico e attivista in primis, Kader Attia come curatore della 12th Berlin Biennale ha scelto di focalizzarsi su un concetto a lui molto caro: quello di “riparazione”, di oggetti, di lesioni fisiche, ma anche di traumi individuali e della società. Una resistenza culturale, una forma di azione che ha trovato espressione in diversi campi della conoscenza. É proprio da questo genere di azione che si dipana il programma espositivo e collaterale della mostra, coinvolgendo artisti e pubblico in un dibattito critico che arrivi alla formulazione di un pensiero condiviso di cura e assistenza.

Pristina

22 luglio-30 ottobre

Manifesta 14

La biennale nomade, ospitata ogni due anni in una diversa località, approda in Kosovo, con una scelta che è uno statement politico molto chiaro. Non ci sono curatori, ma una “mediatrice creativa”, la curatrice e critica Catherine Nichols, che, insieme al team di Manifesta, ha lavorato, sotto il titolo fittizio – preso in prestito da Donna J. Haraway – It matters what worlds world worlds: how to tell stories otherwise, a una mostra che creasse per i cittadini nuovi modi di reclamare lo spazio pubblico, in relazione alla creazione di una nuova narrazione che incorporasse questioni sociali, ecologiche e di sviluppo urbano – nodi cruciali in un territorio come quello kosovaro. Al suo lavoro si affiancano quello dello studio CRA – Carlo Ratti Associati per le visioni e gli interventi urbani.