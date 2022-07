Per chi da sempre frequenta la zona sud di Milano, l’idea di uscire a Lambrate è un po’ fuori mano ma allo stesso tempo un diversivo, qualcosa di insolito. Zone della città che si frequentano meno, si conoscono poco e tuttavia fanno parte della stessa rete urbana e tessuto cittadino che siamo soliti vivere ogni giorno. Il fuso orario è lo stesso (!) e nonostante le distanze ci sembrino sempre maggiori di quello che sono, Lambrate è un distretto che, tralasciando le poche realtà di arte contemporanea rimaste e l’hype durante la settimana del Mobile, tende a non essere preso (realmente) in considerazione. Il periodo imminente la pandemia – e il post lockdown in particolare – hanno visto una fioritura di locali e nel complesso di attività che non hanno fatto altro che ri-attirare l’attenzione verso questa parte di città. Non a caso si tratta di un quartiere che è cambiato enormemente negli ultimi anni, passando per essere considerato meramente area residenziale ad avere sempre più attrattive, anche in ottica di offerta serale. Siamo quindi andati a fare due chiacchiere con chi negli ultimi anni da vie e strade ben diverse si è spostato qui, per aprire il proprio bistrot / pub / cocktail bar. Facendo una scelta ben precisa, per certi versi anche coraggiosa. Infatti, il concetto di Lambrate-fuori non è ancora stato sdoganato del tutto dal milanese doc, ma è sicuramente un contesto con vantaggi e aspetti positivi che ancora pochi conoscono.

«Avevamo voglia di cambiare decisamente clientela. Il Naviglio non ci stava più dando la stessa qualità dei primi tempi e trattandosi di una nuova apertura ci è sembrato più cauto puntare su una zona ancora povera di offerta e con costi di ingresso più bassi». Stefano Rollo, ex volto del Chunk Cocktail and Smoke sui Navigli, non si è fatto scappare l’opportunità di apre un piccolo cocktail bar (che in realtà è prima ancora un Absinthe bar) con assaggi di salumi, formaggi e conserve di grande qualità alla fine di Viale Porpora. Al timone del Norah Was Drunk, insieme a lui c’è Niccolò Caramiello, ex famiglia Rita e successivamente bar manager per lo stesso Chunk.



«La nostra clientela è interessata, cerca l’ambiente d’atmosfera, il prodotto di qualità e il volto noto. Fin da subito ci è sembrato che avessero bisogno di un posto che potessero considerare un punto di riferimento. Rapidamente si è formato uno zoccolo duro di pubblico di affezionati che vive un grande senso di appartenenza al quartiere e che ama uscire qui. La nostra clientela è per il 75% di età compresa tra i 25 e i 35 e per un 25% tra i 35 anni e 50». I prezzi sono gli stessi di altre zone più centrali, in linea con la media degli altri competitors e questo è un dato sicuramente interessante e non scontato.

A pochi metri dal Norah, si trova il Fred – Records, aperto nel 2019. Gabriele e i suoi soci sono stati i primi, dopo lo storico Birrificio di Lambrate a spezzare l’incantesimo e aprire qui. Il loro è un American bar classico, particolarmente accogliente e informale, dove accanto a una proposta di miscelazione moderna si sviluppa una cucina divertente e di contaminazione.



«Siamo quattro soci appassionati di musica. C’è chi come me si occupa da sempre di accoglienza e ospitalità, due sono dj tanto che ci è sembrato naturale pensare a una realtà in cui fondere insieme le nostre passioni» ci racconta Lele. Il negozio di dischi è forse la feature che più li ha fatti conoscere in città, anche grazie alla programmazione musicale intensa e agli interventi da parte di volti della musica più o meno noti. «Il quartiere è cresciuto moltissimo negli ultimi anni: ora è pieno di studenti, molti artisti, liberi professionisti, gente “giusta” che non aspettava altro che aprissero locali belli e di qualità in cui potersi ritrovare la sera. Abbiamo moltissimi amici di quartiere, che sono i nostri fedelissimi, ma poiché la proprietà è di Desio (Monza-Brianza) non mancano le visite dalla provincia e dal centro».

Superando Piazza Gobbetti, spingendosi oltre la stazione, in pochi minuti si raggiunge l’Unseen, il cocktail bar di Milo Occhipinti. Tralasciando il potere instagrammabile del posto, l’Unseen è indubbiamente il cocktail bar più d’avanguardia e sorprendente di Milano. Milo è uno di quei personaggi che “sono in giro da un po’” come si dice nel settore.



Volto più che noto della miscelazione milanese ha aperto la sua personalissima realtà nell’agosto 2020 dopo anni di ricerca e messa a punto di un format totalmente unico nel suo genere. Un vero e proprio destination place dove si beve solo ed esclusivamente dal menu proposto, dove non esiste bottigliera e non esiste chiedere un classico. «Per mio interesse e cultura, ero interessato al potenziale di clientela interessata al mondo delle nuove tecnologie, artisti 3d, designer, musicisti, stilisti e modelli che frequentano Lambrate e ho scelto volutamente di essere defilato rispetto ad altre zone. Questo mi ha consentito di selezionare maggiormente la clientela – che viene perché realmente interessata – e poter curare ogni singolo cliente. Volevo un cocktail bar intimo, dove il servizio è un punto di forza e aspetto focale dell’esperienza, un luogo in cui ogni giorno poter trovare un vibe super coerente e cool».

Forse tra qualche anno non si sentirà più parlare di Lambrate come quartiere in cui è in atto un processo di gentrificazione e dove gli affitti costano poco ma sarà conosciuto per essere il nuovo place to be. Ancora non lo sappiamo, c’è ampio spazio ancora per incrementare l’offerta e a detta degli imprenditori locali il comparto ristorazione è ancora molto scarso e di vecchio stampo. Nel frattempo però ora sapete dove andare a chiedere un buon drink e ascoltare ottima musica!