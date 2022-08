Poniamo il caso che stiate ripensando il concetto di ospedale. Per praticare un po’ di utile monomania, potreste leggere una notizia su una compagnia aerea impegnata a costruire un rapporto di fiducia con i clienti, il che potrebbe spingervi a pensare di costruire un rapporto di fiducia con i clienti intorno a un nuovo tipo di business a metà tra palestra e ospedale. Op- pure potreste chiacchierare di vacanze con un collega e questo potrebbe spingervi a pensare a come il vostro nuovo tipo di azienda sanitaria potrebbe lavorare con le persone in vacanza. Oppure, ancora, potreste leggere un libro sull’impero bizantino e ciò potrebbe indurvi a pensare a quello che non funziona nelle burocrazie ospedaliere e così via. Usare il vostro nuovo modello come lente attraverso cui osservare ogni cosa genererà nuove sorprese che guideranno ulteriormente l’evoluzione del modello nella vostra immaginazione.

CREARE UN PERCORSO DI APPRENDIMENTO

Un altro modo per far collidere un’idea emergente con il mondo è organizzare sistematicamente l’apporto delle informazioni che vengono messe a fuoco. È qualcosa che tendiamo a fare in modo naturale. Spinti dall’entusiasmo per un’idea, potremmo magari ordinare dei libri o discuterne con i colleghi. Ma potete farlo in modo più sistematico, creando un «percorso di apprendimento» basato sul vostro modello mentale in via di sviluppo.

Costruitevi un piano di studi che vi aiuti a conoscere più a fondo le aree principali del vostro modello mentale e che vi metta in condizione di incontrare più sorprese che stimolano l’immaginazione. Per prima cosa identificate alcuni temi centrali del vostro modello mentale in via di sviluppo. Quindi pensate alle aree chiave della conoscenza che toccano questi temi.