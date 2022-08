Siamo nell’entroterra della provincia di Imperia, tra colline scoscese, terrazzamenti, ulivi e profumo di mare. Qui, tra i 300 e i 600 metri sopra il livello del mare, la pendenza è oltre il 35% e tutte le operazioni indispensabili al mantenimento della vite sono obbligatoriamente manuali. È qui che si può parlare di viticoltura eroica. Qui, dove il terreno roccioso diede inizialmente il nome al vitigno autoctono ligure a bacca nera che arrivò in Liguria dalla Francia: il Roccese, diventato poi il Rossese.

Le origini del Rossese sono antichissime, da alcuni studi recenti sembra che furono i greci a portarlo in Francia durante loro espansione nel Mediterraneo. In Liguria arrivò nel 1200 grazie all’esercito dei Doria, antica famiglia nobiliare genovese che di ritorno da una spedizione in Provenza portò con con sé alcune barbatelle di Tibouren – varietà tipica di quella zona – che vennero piantate nella zona di Dolceacqua, dove i marchesi avevano i loro vigneti.

Apprezzato anche da Napoleone Bonaparte durante uno dei banchetti istituzionali della famiglia Doria – a tal punto da ordinarne delle botti da poter gustare nella sua dimora – il Rossese fu anche scelto come bevanda per i marinai della flotta della Repubblica di Genova. Aroma fruttato, speziato e floreale con note che ricordano frutti rossi, violetta, rosa e pepe, il Rossese è un vino che si sposa ai piatti della tradizione del Ponente ligure – coniglio alla ligure, stufato di capra con fagioli, formaggette dell’alta val Nervia, barbagiuai, brandcujun – ma anche a un tataki di tonno.

La zona di produzione della Doc include undici comuni – Dolceacqua, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima e Soldano – a cui si aggiungono alcune frazioni dei comuni di Vallecrosia, Ventimiglia e Vallebona.

Ecco alcuni indirizzi da salvare se siete a caccia di cantine:

Terre Bianche

Loc. Arcagna, Dolceacqua

Testalonga

Via Barberis Colomba, 21, Dolceacqua

Ka’ Mancinè

Str. Maciurina, 7, Soldano

Foresti Wine

Corso Italia sn, Camporosso

Tenuta Anfosso

Corso Verbone 175, Soldano

E Prïe

Corso Verbone, 175, Soldano

Poggi dell’Elmo

Corso Verbone, 135, Soldano