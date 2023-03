Pasticceria Cucchi, Milano

Fondata nel 1936 da Luigi Cucchi e da sua moglie Vittorina e guidata oggi dalla terza generazione, la Pasticceria Cucchi è un indirizzo imperdibile tutto l’anno e a maggior ragione nel periodo pasquale. Le creazioni della talentuosa pastry chef Imma Iovine sono una gioia tanto per gli occhi quanto per il palato: a partire da Virgilio, il simpatico coniglietto di cioccolato fondente (Extra bitter 61%) e cioccolato bianco (Opalys 33%) che non si separa mai dalle sue carote in pasta di zucchero, per arrivare al nuovissimo Uovo Lampone, tutte le creazioni sono realizzate in finissimo cioccolato e lavorate interamente a mano.

Armani/Dolci by Guido Gobino, Milano

La primavera e la Pasqua sono una vera festa di sapori per Armani/Dolci che propone prodotti tradizionali dedicati, frutto di una sapiente e accurata lavorazione delle migliori materie prime e dei cacao provenienti da piantagioni note per l’alto livello di qualità.

Le uova nei due gusti tradizionali, più intenso, al cioccolato fondente con granella di nocciola, o più delicato, al latte con granella di nocciola e amaretto, sono disponibili sia in formato da 410 e 440 g sia nel nuovo formato “ovetto” da 55 g. Completano la proposta le classiche praline assortite gli ovetti al latte con ripieno al cocco e al cioccolato fondente con ripieno al latte.



Guido Gobino, Torino e Milano

Con l’impegno di limitare l’impatto sull’ambiente e sulle persone e al contempo diffondere la vera cultura del cacao, Guido Gobino ha pensato la nuova linea in chiave di sostenibilità: packaging biodegradabili e plastic free, sorprese sostenibili pensate per rendere omaggio al pianeta, decorazioni senza coloranti e cacao provenienti da cooperative di produttori locali.

Il N’Uovo Monorigine Ecuador (disponibile fondente al 90% e al latte con il 40% di cacao, entrambi nei formati da 300 e 700 grammi) è realizzato con cioccolato prodotto da una varietà antica di Arriba Nacional dell’Ecuador, recentemente recuperata da una cooperativa di produttori locali sostenuta dal Ministero del Paese, e contiene un vasetto in fibra di cocco, una cialdina di torba da reidratare e una selezione di semi da piantare.

Punta sull’eleganza il N’Uovo Placchetta Oro, realizzato con cioccolato fondente extrabitter blend 63% e decorato a mano con foglia d’oro, disponibile nel formato Junior da 320 grammi, con all’interno una tote bag in cotone organico con stampa serigrafica realizzata da ExtraLiberi, cooperativa che da oltre dieci anni favorisce percorsi di inserimento lavorativo per detenute e detenuti del carcere di Torino, oppure nel formato da 730 grammi e come sorpresa un dolce assortimento di ovetti Guido Gobino.

L’Uovo Fondente 63% o al Latte Finissimo 35% da 230 grammi invece è un uovo interamente plastic free, dove tutti i componenti del packaging sono stati selezionati pensando al fine vita del prodotto: l’involucro è in carta compostabile, il nastro che chiude la confezione è 100% cotone e la base dell’uovo è in lolla di riso. Il bussolotto in plastica che contiene normalmente la sorpresa è stato eliminato, all’interno dell’uovo è custodita una bustina di semi di erbe aromatiche e fiori eduli e la nuova base eco-friendly diventa il vasetto in cui seminarli. Un primo passo per una produzione sempre più consapevole e libera dalla plastica.

Oltre alle uova decorate non mancano ovetti assortiti, mezzi ovetti, pesci palla di cioccolato, pasquine, conigli e ancora le eleganti scatole di pralineria: una gamma di proposte inedite e di evergreen, rivisitati non solo per i più piccoli, che raccontano l’amore per le origini dei Cacao aromatici, per la natura e per il pianeta. I nuovi sacchetti infatti sono realizzati con materiali compostabili e un design innovativo grazie al cavallotto con carta Tree Free a base di fibre di cotone e bambù, provenienti da piantagioni certificate Fsc.



Ernst Knam, Milano

Il maestro cioccolatiere Knam propone una Pasqua 2023 all’insegna dell’amore per l’ambiente con la nuova “Linea Natura”, una gamma di prodotti nata da un percorso di continua ricerca delle materie prime di qualità, cura del design e sensibilizzazione alle tematiche ambientali.

Arrivano così l’Uovo Lumaca, realizzato in cioccolato al latte con lumachine in cioccolato fondente pennellate con burro di cacao bianco, l’Uovo Pesce, l’Uovo Fungo, l’Uovo Ape e l’Uovo Bonsai, realizzati in cioccolato fondente Perù Pachiza 70% e con varie decorazioni in cioccolato e pasta di zucchero. Questi vanno ad affiancare i classici della produzione artigianale, come l’Uovo Pollock, l’Uovo Pennellate K o l’Uovo Nudo e Crudo, realizzati per questa edizione seguendo l’ispirazione green, ovvero eliminando i coloranti e affidandosi esclusivamente alle nuances naturali del cioccolato.

Oltre all’irrinunciabile presenza di ovetti, mini ovetti e degli animaletti in cioccolato (Knam Coniglio, Knam Pollo, Galletto Ruspante, Pollo Pollock, Pecorelle e Gallo Goccia), quest’anno è particolarmente significativo il Cuore Rovesciato, un cuore in cioccolato fondente dolce e puro come quello degli amici della Fondazione TOG a cui il Maître chocolatier ha deciso di donare parte dei proventi ricavati dalla vendita. La sua forma è stata realizzata personalmente in esclusiva dallo Chef, che ne ha seguito tutte le fasi di realizzazione: dal concept, alla creazione dello stampo e produzione finale.



Sant Ambroeus, Milano

Le uova di Pasqua della storica pasticceria Sant Ambroeus Milano sono piccoli capolavori artigianali. Create con il migliore cioccolato e decorate con autentica maestria, nascono da una ricetta che ha come protagonista il cacao di origine africana tra i più pregiati al mondo: il monorigine São Tomé, tipico del Golfo di Guinea. Impiegato fondente al 70%, risulta particolarmente equilibrato grazie al bilanciamento del gusto intenso e della sottile acidità. La decorazione è realizzata nei tenui colori rosa e azzurro ed è impreziosita dalla colombina, il simbolo che ricorre in tutti i prodotti di pasticceria di Sant Ambroeus.



Valrhona, Mercurol-Veaunes (France)

Valrhona, il brand di cioccolato dedicato ai professionisti, festeggia la Pasqua all’insegna della leggerezza, proponendo un astuccio e un cofanetto in edizione limitata che rappresentano un invito a una passeggiata primaverile in compagnia di allegri animaletti che corrono tra erba alta e fiori selvatici, grazie alle illustrazioni realizzate dall’artista marsigliese Benjamin Flouw. Le confezioni contengono ovetti di cioccolato in vari gusti: con ganache ricoperta da cioccolato fondente, pralinato ricoperto da cioccolato al latte e da cioccolato bianco, con scaglie di biscotti tipo gianduja, cuori al caramello fondenti e al latte.

Valrhona si impegna inoltre per un cioccolato responsabile: il 100% del cacao utilizzato è tracciato sin dal produttore e questo fornisce una garanzia sulla sua provenienza, su chi lo ha raccolto e sulle condizioni di produzione.



Marchesi 1824, Milano e Londra

“Quest’anno per le nostre dolci creazioni ci siamo ispirati al mondo fiabesco dei coniglietti pasquali. Siamo partiti da quella tradizione per realizzare le decorazioni, rigorosamente fatte a mano, delle nostre uova di cioccolato e colombe. E raccontare così, attraverso i nostri dolci, una storia raffinata e sognante adatta a grandi e piccini”, racconta Diego Crosara, Maestro Pasticcere di Marchesi 1824.

E sembrano davvero venire dal mondo delle fiabe le uova di Pasqua decorate con elementi naturali, dipinti o in alto-rilievo, eseguiti a mano in ghiaccia reale e pasta di zucchero su una base di finissimo cioccolato fondente, al latte e bianco. Queste sono disponibili esclusivamente su ordinazione, mentre non manca l’offerta di uova di Pasqua tradizionali al cioccolato fondente o al latte, racchiuse nelle caratteristiche confezioni a lanterna, coniglietti di cioccolato, ovetti stagnolati ripieni di golosi cremini e ovetti grand cru.



CasAmica Onlus, Milano

Anche quest’anno è possibile cogliere l’occasione della Pasqua per aiutare l’organizzazione di volontariato che dal 1986 accoglie malati e loro familiari in difficoltà per curarsi in alcuni tra i maggiori centri sanitari presenti a Milano, Roma e Lecco. Si potranno scegliere le uova di Paniere Serafini in tre speciali versioni: Uova Funny, 150 grammi di pregiato cioccolato artigianale al latte con sorpresa in confezione regalo di cartone, per i grandi che non vogliono rinunciare alle uova di cioccolato, oppure le Uova Handmade, 250 grammi con sorpresa confezionate a mano nella classica carta colorata, o infine, per un’idea originale e divertente, gli Ovetti Koà: quattro ovetti in finissimo cioccolato al latte da 20 grammi ciascuno, impacchettate in una spiritosa scatola porta uova. Le donazioni minime vanno da 10 a 12 euro e si riceverà un biglietto personalizzato a testimonianza della propria scelta solidale.



Fusto, Milano

Fusto, la cioccolateria e pasticceria speakeasy guidata dal pastry chef e maître chocolatier Gianluca Fusto e dalla creative director Linda Massignan, è pronta a sorprendere ancora con le sue raffinate e innovative creazioni, a cominciare dalla novità ideata per la Pasqua 2023, l’UOVOdiUOVA, cioccolato fondente della Repubblica Dominicana nel quale vengono incastonate finissime perle di Caviale italiano, una prelibatezza esclusiva disponibile solo su ordinazione. Tornano poi l’iconico Uovo EVOlution, con cioccolato fondente Riserva 74%, olio Extra Vergine di Oliva, olive nere di Nocellara del Belice e biscotto alle olive nere, con una spolverata finale di polvere d’oro; l’UovoWOW!, che si contraddistingue per la combinazione di diversi tipi di cioccolato: il fondente 68%, il latte 38% mono origine Madagascar e, al centro, il biondo caramellato, con una base di wafer con miglio soffiato e decorazione con frutta secca caramellata; l’Uovo Design, una creazione in bilico tra arte e architettura per gli amanti del fondente più intenso, il Venezuela 72%, con gemme di arancia di Sicilia candita incastonate all’interno dell’uovo e Fava Tonka in scagliette; infine l’UovoGigio, rivolto principalmente ai bambini (di tutte le età) e il cui nome si rifà al bagigio (l’arachide, in friulano) e al Topo Gigio, reazlizzato con al cioccolato al latte al caramello, con arachidi toscane e profumato all’arancia.



Pasticceria Martesana, Milano

La storica pasticceria meneghina è pronta a deliziare i palati di tutti con i suoi prodotti di eccellenza, firmati dai maestri Vincenzo Santoro e Domenico Di Clemente e dal campione di cioccolateria Jacopo Zorzi. Alle tradizionali uova di cioccolato classiche, realizzate solo con cacao raccolto in piantagioni che rispettano le migliori pratiche agricole, si aggiungono l’Uovo dell’Enzo al caramello salato, un omaggio al maestro Vincenzo Santoro, fondatore di Pasticceria Martesana, che si va ad aggiungere alle già esistenti versioni al cioccolato fondente, latte e bianco, tutte realizzate con il tipico stampo vibrato, e la nuova linea “Animaletti”, simpatiche sculture di cioccolato al latte all’esterno e cioccolato bianco all’interno, ideate per i più piccoli e come sorpresa all’interno tanti dolcissimi marshmallow.



Bodrato Cioccolato, Novi Ligure (AL)

Quando la tradizione del cioccolato piemontese incontra le migliori fave di cacao del pianeta, grazie al progetto “Bean to Bar”, nascono i prodotti Bodrato. La linea inedita proposta quest’anno racconta gli elementi della natura con le uova Aria, Terra e Fuoco, oppure ritrova l’eleganza senza tempo della linea Fabergé, a cui è dedicato l’Uovo Faber, mentre il mondo del design ispira l’Uovo Avant-Garde, caratterizzato da pennellate e spirali colorate. Effetti artistici anche per le uova Spider, avvolta da una trama nei toni giallo e rosso, Astrazione, dove il gioco tra i colori crea effetti ottici onirici, e infine Tortuga, con originali rilievi sulla superficie.



Confetteria Romanengo, Genova e Milano

Da quasi un quarto di millennio Confetteria Romanengo crea prelibatezze fatte di zucchero, frutta, fiori, spezie e aromi naturali, prodotte ancora oggi seguendo una lavorazione artigianale, con materie prime eccellenti e naturali, secondo l’antica tradizione dei confettieri genovesi e i ricettari del confiseur-chocolatier francese ottocentesco.

Le Uova di Pasqua, la Gallina e il Coniglio di cioccolato sono tutti caratterizzati da un guscio più spesso del normale, realizzato con cioccolato di alta qualità prodotto in modo tradizionale, senza aggiunta di additivi né emulsionanti, e nascondono una sorpresa scelta per esaltare i valori della natura e dell’artigianalità a cui questa confetteria è saldamente ancorata, ovvero un assortimento di specialità della casa: fondants, cioccolatini, confetti, ginevrine, ovette di cioccolato e ovette di pasta di mandorle.

Alternativa ideale al classico uovo di cioccolato, l’Uovo di zucchero aromatizzato alla cannella è confezionato a mano in una scatola a fiori. Di difficile lavorazione, ormai quasi scomparso nelle produzioni artigianali, si distingue per la particolare consistenza zuccherina del guscio e come le uova tradizionali è ripieno di un assortimento di prodotti di confetteria e cioccolato.



Giano Pasticceria, Roma

Il pastry chef Marco De Bellis anche quest’anno firma le Uova di cioccolato Giano Pasticceria disponibili in tre gusti: cioccolato fondente (con cuore di cioccolato bianco e cocco rapè), cioccolato al latte e cioccolato bianco con decorazioni artistiche in pieno stile Jackson Pollock. Perfette idee regalo grazie alle eleganti confezioni, simbolo di una pasticceria che ha sempre trovato nel concetto di modernità e tradizione i due filoni narrativi della sua storia dolciaria.



Zaini, Milano

Per la prima volta Zaini Milano , cioccolatieri dal 1913, unisce i due simboli della ricorrenza in unico design: la sagoma di un coniglietto che contiene un uovo al latte, il tutto fatto a mano con amore e… portatile.



Fabrizio Galla, San Sebastiano Da Po (To) e Milano

Fabrizio Galla ha una storia di tutto rispetto nel mondo della pasticceria: medaglia di bronzo nel 2007 alla Coupe du Monde de la Pâtisserie di Lione (e premio speciale come miglior torta con l’iconica “Jessica”), nel 2019 entrato a far parte di Relais Desserts, la prestigiosa associazione francese che riunisce l’élite dell’alta pasticceria. Dal 2016 guida la sua omonima pasticceria di San Sebastiano da Po e ha da poco inaugurato la sede nel cuore di Milano. Qui, oltre che nel sito online, sono disponibili le tradizionali uova al cioccolato fondente 66%, realizzate con una miscela tra due tipologie di cacao originarie di Santo Domingo e Nicaragua, mentre per quanto riguarda quelle al cioccolato al latte la provenienza è Papuasia. «Ho sempre pensato che la mia pasticceria dovesse essere alla portata di tutti» racconta Fabrizio Galla. «Mi piace stupire la gente con un dolce straordinariamente buono, nient’altro. Non sono necessari voli pindarici, ma bisogna avere una buona conoscenza di quello che si utilizza ricercando l’equilibrio, anzi l’armonia, tra gusti. Anche la Pasqua, che è sinonimo di condivisione, rappresenta un momento per ritrovare sapori, tradizioni e autenticità, valori che vogliamo trasmettere con le nostre produzioni di questa stagione».



Bonfissuto Pasticceria, Canicattì (Ag)

La pasticceria Bonfissuto nasce in provincia di Agrigento, per la precisione a Canicattì, da un’idea di Giulio e Vincenzo Bonfissuto, le cui ricette si traducono in un mix di entusiasmo giovanile e rigore tecnico e rappresentano in modo innovativo tutto il patrimonio della pasticceria siciliana e non solo. La linea di uova di cioccolata realizzate prevede l’uovo al cioccolato fondente al 60% con rivestimento di granella di cioccolato di Modica Igp, l’uovo al cioccolato bianco e granella di pistacchio di Sicilia e quello al cioccolato al latte e granella di mandorle di Sicilia.



Charlotte Dusart, Milano

“Chasse aux oeufs”, la classica caccia alle uova pasquali che i bambini francesi e belgi sono soliti fare nel giardino di casa per trovare quelle nascoste dai genitori, è il giocoso tema della Capsule Collection Pâques 2023 della cioccolateria belga. Charlotte Dusart cerca quindi di nascondere all’interno delle sue meravigliose uova di cioccolato, in cioccolato fondente monorigine Madagascar 71% oppure in cioccolato al latte, altre uova in gusti differenti, piccoli ovetti ripieni o dragée ricoperte, perfino un piccolo pulcino, ripieno da un lato di cremino-pistacchio e dall’altro di gianduia. Ritorna a grande richiesta anche la composizione “Cioccodè”, divertente package che ricorda i contenitori in cartone con cui i contadini vendono le uova fresche al mercato.



Pasticceria Dolcemascolo, Frosinone

Novità dell’anno, nella pasticceria di Simone e Matteo Dolcemascolo arrivano gli ovetti in puro cioccolato, lavorati a mano e marmorizzati secondo le tecniche di alta pasticceria che permettono di colorare le uova con strati di colore alimentare partendo dai colori primari fino a creare nuances variegate. Disponibili nelle varianti cioccolato fondente al 70% proveniente dalla Costa d’Avorio, al latte e al cioccolato bianco, oppure in confezione mista.



Peck, Milano

Come ogni anno Peck, in occasione della Pasqua, presenta le sue proposte di uova e sculture di cioccolato legate alla tradizione ma con un tocco di estro e di raffinatezza. Simbolo della festività è il nuovo “Uovo alla Milanese”, un omaggio alla città natale di Peck in cui il cioccolato fondente si unisce al riso e allo zafferano, due tra gli ingredienti cardine della tradizione gastronomica lombarda, creando così una combinazione di sapori unica. Si tratta infatti di un uovo giallo di cioccolato bianco, ripieno di riso soffiato, impreziosito da zafferano e sale Maldon, racchiuso in un guscio di cioccolato fondente tagliato a mano, che ricrea la sagoma del Duomo con una puntina d’oro sulla sommità per evocare la Madonnina, simbolo del capoluogo.

Oltre alle uova tradizionali, realizzate interamente a mano con pregiato cioccolato di origine equatoriale, sono poi disponibili due speciali personaggi di cioccolato a tema marino che danno vita a un universo di cioccolato giocoso e colorato.



Pasticceria Gruè, Roma

Prodotte artigianalmente con grandissima cura dei particolari, le uova di Pasqua della Pasticceria Gruè sono tutte preparate con cioccolato pregiato. Tanti i soggetti tra i quali si può scegliere: per i più piccoli, realizzati sia in cioccolato fondente sia al latte, ci sono Calimero, Miss Rana e il Principe Ranocchio, Superman e Spiderman, il Coniglio rosa e la Civetta. Sono in cioccolato bianco l’Unicorno e la Gallinella. Per i più grandi ci sono le uova con il logo Gruè, con cioccolato al latte o fondente. I più golosi, invece, possono optare per le uova al pistacchio o alla nocciola caratterizzate da uno strato interno di granella, rispettivamente di pistacchio dei Feudi San Biagio e di nocciola Igp del Piemonte, e una colata esterna di cremino di pistacchio e nocciola.



Probios, Calenzano (Fi)

L’azienda toscana leader nel bio dal 1978 punta su una linea di dolci che strizzano l’occhio alla tradizione, ma sono pensati per soddisfare tutti gli stili alimentari: vegan, gluten free o senza zuccheri aggiunti. L’uovo con granella di nocciola vegan è la nuova referenza che si aggiunge alle versioni al cioccolato fondente al 60% oppure al cioccolato bianco, entrambe a base di bevanda di soia. Golose sempre ma anche healthy e green, grazie all’incarto plastic free, smaltibile nella carta.

Per chi vuole vivere la Pasqua tenendo a bada il consumo di zuccheri sono disponibili le uova senza zuccheri aggiunti, con cioccolato fondente o al latte, senza glutine, dolcificate con eritritolo biologico. Il cacao Probios inoltre sostiene i principi del commercio equo solidale, contribuendo a migliorare le condizioni di lavoro e di vita delle comunità produttrici.



Excelsior Hotel Gallia, Milano

Il pastry chef Stefano Trovisi ha creato appositamente per l’Excelsior Hotel Gallia di Milano il Gallia Chocolate Egg: racchiuso in un’esclusiva latta, mette in risalto l’estro creativo del pasticcere con quattro diverse varietà di purissimo cioccolato Valrhona (cioccolato fondente Guanaja 70%, cioccolato al latte Jivara 40%, cioccolato al caramello Dulcey 35% e cioccolato bianco Opalys 33%), per un uovo unico nel suo genere, lavorato interamente a mano e arricchito da una farfalla e da un coniglio, anch’essi di cioccolato.



Cannavacciuolo, Suno (No) (shop online)

Nelo laboratorio dello chef Antonino Cannavacciuolo e sotto la sapiente supervisione del pastry chef Kabir Godi, sono nate le due nuove e golosissime interpretazioni del dolce pasquale più amato da grandi e bambini: al cioccolato al latte e al cioccolato fondente, le Uova di Pasqua firmate da Chef Cannavacciuolo racchiudono una dolce e inaspettata sorpresa ad alto tasso di creatività.

Solo i migliori ingredienti vengono selezionati per dare vita a queste due autentiche opere d’arte dolciaria: una dolce copertura al latte (39% minimo di cacao e puro burro di cacao) e l’intensità del cioccolato fondente (61% minimo di cacao e puro burro di cacao) incontrano nocciole, cioccolato al lampone, cioccolato allo Yuzu, cioccolato alla fragola e frutto della passione per regalare puri momenti di piacere e conquistare anche i palati più raffinati.



Fabio Longhin – Pasticceria Chiara, Olgiate Olona (Va)

Di grande effetto il progetto “pasquale” di Fabio Longhin: dall’unione della sua anima creativa con quella di Urbansolid, duo artistico composto da Riccardo Cavalleri e Gabriele Castellani, è nato PASQUART#4, “Uova come specchio della realtà”, il cui intento è quello di «portare la terza dimensione al writing attraverso la scultura».

Longhin ha tratto ispirazione dai Moai dell’isola di Pasqua realizzati da Urbansolid, sculture di grandi dimensioni che rappresentano nella loro sintesi un’intera civiltà e che, «una volta immersi nel contesto urbano contemporaneo, imbrattati e vandalizzati come i muri o i monumenti delle nostre città, diventano testimoni della mancanza di cultura che guida la mano di chi compie l’inutile gesto vandalico e forniscono allo spettatore l’occasione per raggiungere la piena consapevolezza sociale ed individuale del decadimento della realtà in cui siamo immersi».

Questa connessione tra street art e pasticceria ha dato origine ai Moai di cioccolato di Longhin: grazie a un minuzioso processo di scansione 3d di un’opera originale, con l’intento di valorizzarne l’unicità e l’imperfezione ricreandone fedelmente tutti i dettagli, e poi di progettazione dei prototipi e degli stampi, e grazie a un cioccolato di altissima qualità come quello di Valrhona, azienda francese riconosciuta a livello internazionale per la sua attenzione alla qualità degli ingredienti, alla sostenibilità e alla responsabilità sociale d’impresa, sono nati Tulakalum (fava di cacao 75% puro Belize, zucchero di canna, burro di cacao e vaniglia su base sablé) e le varianti Lampone, Yuzu e Latte.

Adolfo Stefanelli, Milano

Adolfo Stefanelli è un giovane pasticcere non-accademico che ha reso la sua firma un nuovo trend nel settore dell’arte bianca. Nella sua ampia proposta di uova di cioccolato, disponibili in vari gusti e tutte incartate a mano, Stefanelli propone in particolare le novità di quest’anno: Uovo Giallo, con cioccolato bianco e cioccolato Gold e all’interno cristalli di caramello e sale, e Uovo Pistacchio, di colore verde, con cioccolato fondente, cremino al pistacchio e all’interno pistacchi salati interi. Non mancano le tradizionali creazioni di cioccolato, come la Gallinella al cioccolato fondente, il Gallo al cioccolato fondente e il Coniglietto al latte.



Spazio Cacao by Marco Colzani, Carate Brianza (Mb)

Già noto in veste di fornitore del cacao utilizzato in creative colombe pasquali di altri maestri pasticcieri, quest’anno il cioccolatiere Marco Colzani è lui stesso produttore dell’altro dolce emblema di questa festa. Parliamo di uova da 300 grammi, il formato più richiesto, proposte in tre declinazioni di cioccolato bean-to-bar diverse per origine, quindi per temperatura di tostatura, quindi per gusto. Non mancano le storiche versioni Uganda 66% e Perù 45% impreziosito da latte piemontese, accanto alle quali si affianca quest’anno una novità. È il Venezuela 80%: criollo Merida che arriva da una finca (traduzione “tenuta”) con la quale collaborano direttamente, «Morbido e, nonostante sia tagliato all’80%, dolce e confortante al gusto». A rendere ancora più gustosa l’esperienza sono le due sorprese conservate all’interno di tutte le uova: due snack di cioccolato di loro produzione, di cui non sveliamo altro, per lasciarvi un pizzico di sorpresa.

Per un’alternativa più accessibile quanto creativa, Colzani e il suo team presentano invece le loro “Uova 3D da montare”. Confezionate in scatole, ognuna di questa contiene quattro unità. Ciascuna è formata da due tavolette piane a forma di uova che si incastrano tra loro. Il risultato finale è un piccolo ovetto geometrico di peso totale pari a 40 grammi, acquistabile in due varianti: cioccolato fondente 66% Uganda e cioccolato al latte piemontese con 45% cacao Perù.