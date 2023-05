Questo è il diario on the road di Caterina, giornalista di Chicago a caccia delle sue radici italiane. Una nuova serie podcast alla scoperta dell’Italia più autentica by Loro Piana & Linkiesta Eccetera, a cura di Giuliana Matarrese. Prima tappa: brunch tra le vigne della Toscana. Allacciate le cinture, sintonizzatevi sulla playlist, chiudete gli occhi e godetevi il viaggio.