Un cane-unicorno, un uccello e un gatto che conducono una trasmissione radiofonica, un soffione fatto di zampe di gatto, ma anche una mantide religiosa che suona l’arpa, un cane che parte per una missione a bordo di una navicella spaziale e un jack russel con le ali. Questo è un sogno ad occhi aperti, è il mondo onirico di Irem Yazici, un’artista del ricamo based in Eskisehir (Turchia), che con il suo universo mistico e surreale ha creato un mondo spettacolare abitato da animali di tutte le forme, realizzati con filo, perline e tinte di colori sgargianti e indimenticabili. L’abbiamo contattata per farci raccontare la sua arte e per approfondire gli step del suo processo creativo, attraverso cui in cui riesce a convogliare la sua immaginazione e il suo grande amore per gli animali in piccole, preziose e stravaganti miniature.

Quando hai iniziato a ricamare?

Ho cominciato nel 2014, in modo molto spontaneo. Un giorno, mentre passeggiavo sono passata davanti a un negozio di materiali, ho deciso di comprare un po’ di filo e altri tessuti. Sono andata a casa e ho subito cucito i primi punti, posso dire che da quel momento mi sono appassionata molto. Certo, questo inizio così spontaneo affonda le radici nella mia infanzia: ho imparato diverse tecniche di artigianato sia dai miei nonni paterni, sia da quelli materni. Con il tempo ho imparato a fare l’uncinetto, il punto croce, la maglia e altri lavori manuali, ma ero già abituata a usare materiali come filo e tessuto. Non mi sono occupata di lavori del genere per molto tempo, ma credo comunque che la mia esposizione alle arti tessili durante l’infanzia abbia rafforzato la mia attuale connessione con il ricamo.

Come mai hai scelto di raffigurare principalmente animali?

Fin dal primo momento in cui ho iniziato a ricamare, gli animali sono sempre stati la mia più grande fonte d’ispirazione. Ho realizzato dei pezzi legati a diverse specie: dai gatti alle capre, dalle rane a vari tipi di insetti. Viviamo su un pianeta che vanta un’incredibile varietà di animali. Quando guardo immagini di specie che non ho mai visto e penso che condividiamo con loro lo stesso pianeta mi scendono i brividi lungo la schiena, perchè mi ricordo di quanto sia pazzesco il luogo che abitiamo. Specialmente per quanto riguarda la convivenza con cani e gatti e la loro abilità di adattarsi alla vita domestica, mi sento incredibilmente fortunata. La purezza dell’amore nei loro confronti è su un altro livello per me, trovo tutto questo davvero prezioso.

Da cosa ti lasci ispirare?

Da molte cose. Al momento mi sto focalizzando sulle creazioni su commissione, prendendo ispirazione dagli animali domestici dei committenti. Interpreto le loro peculiarità e i loro tratti caratteristici con un approccio fantasioso. Oltre a questo, lavoro anche a progetti personali ispirati alla letteratura fantasy, al misticismo, a piante, animali ed esseri oscuri e ultraterreni, che non sono familiari al mondo umano. Devo aggiungere che, oltre alla biodiversità del mondo, a livello tecnico mi stimolano molto anche i vari materiali tessili, come tessuti, perline, filo.

Cosa significa per te ricamare?

Posso dire che il ricamo è diventato uno stile di vita per me. Ricamare è il mio lavoro, la mia forma d’espressione prediletta, il mio mezzo per condividere l’amore, il mio più grande divertimento e il mio modo preferito di trascorrere il tempo.