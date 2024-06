Il Belgio si prepara alle elezioni federali e regionali, che si svolgeranno il prossimo 9 giugno nella stessa data delle consultazioni europee, in un clima di incertezza per il proprio futuro. La piccola nazione, sede di molte istituzioni dell’Unione europea e considerata il cuore del Vecchio continente, è preda di una crisi esistenziale che sta minando la convivenza tra le due grandi comunità linguistiche del Paese. Nelle Fiandre, regione settentrionale e centro economico del Belgio, dominano i partiti separatisti e radicali di destra che puntano alla secessione oppure a una marcata autonomia dal governo centrale. Nella Vallonia, regione meridionale che vive in condizioni di precarietà economica, sono popolari i partiti progressisti, europeisti e marxisti-leninisti. I fiamminghi, che parlano una lingua simile all’olandese e i valloni, francofoni, non riescono più a comunicare e il problema non riguarda solamente l’idioma. Trovare una sintesi tra le parti che consenta la formazione di un governo federale è sempre più difficile e negli ultimi ci sono voluti mesi per formare complesse coalizioni post-elettorali.

Un recente sondaggio, realizzato tra il 14 ed il 20 maggio dall’istituto demoscopico Ipsos, ha evidenziato che nelle Fiandre il Vlaams Belang, movimento di estrema destra, separatista ed euroscettico, è accreditato del 26.8 per cento dei voti ed è al primo posto nelle preferenze degli elettori del Paese. In seconda posizione c’è la Nuova Alleanza Fiamminga, moderatamente euroscettica, conservatrice (siede nello stesso gruppo europarlamentare di Fratelli d’Italia e del polacco Legge e Giustizia) e separatista, con il 20.6 per cento delle preferenze. Lo stesso sondaggio chiarisce come in Vallonia ci sia un testa a testa tra i Socialisti e i moderati del Movimento Riformista, entrambi al 22.6 per cento delle preferenze e in terza posizione ci sia il Partito dei Lavoratori del Belgio, marxista ortodosso, con il 14.5 per cento dei voti. A Bruxelles il Movimento Riformista è al primo posto, i Socialisti sono secondi e i Verdi terzi.

Un vero e proprio ginepraio che, sempre secondo Ipsos, a livello nazionale si tradurrebbe in ventisei seggi per il Vlaams Belang, venti scranni per la Nuova Alleanza Fiamminga, diciannove seggi per il Partito dei Lavoratori, 18 scranni per il Movimento Riformista, 16 per i Socialisti francofoni, 12 per i Socialisti fiamminghi e altri seggi ai partiti minori, tra cui i Verdi (cinque alla componente fiamminga e quattro a quella francofona). Il quadro è frammentato e nessun partito si avvicina alla maggioranza assoluta in Parlamento, pari a settantasei scranni. Il dialogo tra le parti è reso complesso dalle differenze ideologiche e dalle differenti aspirazioni sul futuro del Belgio, con i partiti separatisti fiamminghi che vorrebbero la sua fine e i valloni che sono più centralisti.