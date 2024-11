Immaginate di entrare in un ristorante dove chiedere prima la carta dei vini e poi pensare al cibo da abbinare. Quella che può sembrare l’inversione di un’abitudine ormai consolidata è una scelta seguita in particolare da alcune cantine che mettono al centro il loro prodotto principale, il vino. Una di queste realtà è la Tenuta Vallocaia a Montepulciano (Siena); 175 ettari, di cui cinquantaquattro coltivati a vite e sedici dedicati agli oliveti. «L’obiettivo dei miei piatti è quello di esaltare i sapori dei vini selezionati per la degustazione, senza mai rubargli la scena. È un confine sottilissimo, ma quando i vini e i piatti riescono a dialogare tra loro, si crea una bellissima sinergia che rende quello che proponiamo una vera esperienza gastronomica».

Come ci racconta lo chef Luca Biancucci: «I vini di Tenuta Vallocaia rimangono sempre i veri protagonisti, ai quali si uniscono altri attori, come la bellezza del paesaggio che si ammira dalle grandi vetrate del ristorante e le proposte gastronomiche rigorosamente stagionali».

Siamo nelle campagne che circondano l’antica città poliziana in provincia di Siena, nel cuore dell’Italia. La Tenuta è adagiata su un poggio che spazia sull’orizzonte della Val di Chiana e la Val D’Orcia, fino a Cortona; qui il Vino Nobile ha una storia secolare. Fin dal tempo degli Etruschi, Montepulciano è stata al centro – geografico, agricolo e storico – del commercio del vino in Toscana. Con citazioni che affondano nel tempo, da Tito Livio al Poliziano, da Voltaire ad Alexandre Dumas, fino a Thomas Jefferson, la cultura enologica del Vino Nobile di Montepulciano ha tracciato un percorso che è giunto fino ai nostri giorni. Questo lungo percorso ha portato alla creazione della Doc nel 1960 e della Docg Vino Nobile di Montepulciano nel 1980.

La storia di Vallocaia inizia negli anni Ottanta, grazie alla passione del suo fondatore, l’imprenditore svizzero Rudi Bindella, nipote di quel pioniere, Jean Bindella, che all’inizio del 1900 con soli due cavalli aveva cominciato a trasportare damigiane e successivamente aveva introdotto il famoso fiasco toscano in Svizzera.

Qui, nella nuova “Vinoteca con vista” sui vigneti, si possono degustare i vini della Tenuta come Vallocaia, I Quadri e Bindella Vino Nobile di Montepulciano. Fossolupaio, Rosso di Montepulciano. Oppure Gemella, Antenata, Gioia, Ardore: tutti Toscana Igt. Sono il punto di partenza a cui abbinare il cibo stagionale dei vari menu, realizzati con materie prime raccolte nell’orto o provenienti da aziende agricole locali e allevamenti del territorio ed esaltati dall’olio extravergine degli oliveti della tenuta.

Il menu estivo proposto da Luca Biancucci permette di scegliere fra tre combinazioni. Il tagliere con una selezione di salumi di cinta senese, pecorini di Pienza, bruschette e crostino toscano, flan di verdure e sottoli.

In alternativa si può scegliere tra il menu degustazione e quello dedicato alle vecchie annate: il primo è strutturato con i vini Luna a Vallocaia Toscana Igt Bianco, ‍Ardore Toscana Igt Merlot, Cabernet ‍Fossolupaio Rosso di Montepulciano Doc e ‍Vino Nobile di Montepulciano Docg. A questi vengono abbinati la melanzana perlina con salsa ai datterini, scamorza affumicata e basilico, bottoni fatti in casa al tartufo nero estivo, filetto di maiale brado rosolato alle erbette e la pasticceria dello chef.

Chi invece vuole fare un viaggio nel tempo, partendo dall’annata 2020 fino ad arrivare a ritroso al 2013, può scegliere il menu “Vecchie Annate”. Si inizia con Gemella Toscana Igt Sauvignon Blanc, a seguire ‍Vino Nobile di Montepulciano Docg 2020 e 2015 per poi continuare con ‍I Quadri Vino Nobile di Montepulciano Docg 2021 e 2015, fino ad arrivare al Vallocaia Riserva, Vino Nobile di Montepulciano Docg 2013. A questi vini vengo abbinati: crocchetta di maiale, gnocchi di patate fatti in casa con ragù di faraona marinata e verdure croccanti, chianina brasata al Vino Nobile con purè di porri e uvetta. E per concludere una selezione di formaggi locali e la piccola pasticceria dello chef.

L’altra particolarità di questo luogo è l’orario di apertura, che è dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18.

Tenuta Vallocaia

Via delle Tre Berte, 10/A – Montepulciano (Siena)