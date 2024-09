Pubblichiamo la lettera firmata da oltre cento ex membri della sicurezza nazionale e di ex parlamentari del partito repubblicano che invitano gli elettori a non votare Donald Trump, ma Kamala Harris il 5 novembre, alle elezioni presidenziali.

Siamo ex funzionari della sicurezza nazionale e della politica estera che hanno prestato servizio nelle amministrazioni dei presidenti Ronald Reagan, George H.W. Bush e George W. Bush e/o Donald Trump, o come membri repubblicani del Congresso. Abbiamo prestato servizio alla Casa Bianca, nei Dipartimenti della Difesa, del Tesoro, dello Stato, della Giustizia, della Sicurezza interna, del Commercio e in altre agenzie e nel Congresso.

Crediamo che il presidente degli Stati Uniti debba essere un leader serio e stabile e che possa far progredire e difendere la sicurezza e i valori americani, rafforzare le nostre alleanze e proteggere la nostra democrazia.

Sappiamo di non essere d’accordo con Kamala Harris su molte questioni di politica interna ed estera, ma crediamo che possieda le qualità essenziali per servire come Presidente, e che Donald Trump non le possieda. Pertanto sosteniamo la sua elezione a Presidente.

Ci opponiamo fermamente all’elezione di Donald Trump. Come Presidente, ha promosso il caos quotidiano nel governo, ha elogiato i nostri nemici e minato i nostri alleati, ha politicizzato le forze armate e denigrato i nostri veterani, ha dato priorità ai suoi interessi personali al di sopra degli interessi americani e ha tradito i nostri valori, la democrazia e i testi fondanti di questo Paese.

A nostro avviso, incitando il violento attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 e difendendo coloro che lo hanno commesso, ha violato il suo giuramento e messo in pericolo il nostro Paese. Come ha detto l’ex Vicepresidente Pence, «chiunque metta se stesso al di sopra della Costituzione non dovrebbe mai essere presidente degli Stati Uniti».

La suscettibilità di Donald Trump alle lusinghe e alle manipolazioni di Vladimir Putin e Xi Jinping, l’insolita affinità con altri leader autoritari, il disprezzo per le norme di un comportamento decente, etico e legale e il caotico processo decisionale in materia di sicurezza nazionale sono aspetti pericolosi, come hanno spesso testimoniato molti onorevoli colleghi repubblicani e ufficiali militari che hanno ricoperto incarichi di alto livello nella sua amministrazione. È inadatto a ricoprire nuovamente la carica di Presidente, o comunque qualsiasi carica di pubblica fiducia.

La Vicepresidente Harris ha dimostrato il suo impegno nel sostenere gli ideali che definiscono la libertà, la democrazia e lo Stato di diritto della nostra nazione. La sua esperienza come procuratrice generale della California e la sua leadership nel Comitato ristretto del Senato sull’intelligence e come Vicepresidente l’hanno preparata a diventare presidente.

Siamo pronti a sostenerla come presidente perché:

Ha sempre sostenuto lo Stato di diritto, la democrazia e i nostri principi costituzionali;

Si è impegnata a «garantire che l’America abbia sempre la potenza militare più forte e letale del mondo» e a onorare e rispettare coloro che indossano l’uniforme;

Si è impegnata a firmare il pacchetto bipartisan sulla sicurezza delle frontiere, elaborato sotto la guida del senatore repubblicano James Lankford e di altri repubblicani, che prevede l’assunzione di millecinquecento nuovi addetti alla protezione delle dogane e delle frontiere e l’aumento delle risorse per le forze dell’ordine, ma che è stato osteggiato da Donald Trump per non dare al presidente Biden alcun vantaggio politico;

Ha sostenuto una Nato forte per fronteggiare la Russia e proteggere la sicurezza europea e americana e ha sostenuto con fermezza l’Ucraina;

Ha dichiarato la sua intenzione di garantire che gli Stati Uniti affrontino la competizione economica e militare con la Cina;

Ha dichiarato la sua intenzione di «sostenere sempre il diritto di Israele a difendersi» e di «intraprendere qualsiasi azione necessaria per difendere le nostre forze e i nostri interessi contro l’Iran e i terroristi sostenuti dall’Iran»;

Ha dimostrato di essere in grado di prendere decisioni ordinate in materia di sicurezza nazionale, senza i continui drammi e gli avvicendamenti di Gabinetto dell’amministrazione Trump;

Si è impegnata a nominare un repubblicano nel suo Gabinetto per incoraggiare una diversità di vedute e ripristinare un certo grado di bipartitismo e di correttezza nella nostra politica interna.

Apprezziamo il fatto che molti repubblicani preferiscano Donald Trump a Kamala Harris, per una serie di diverse ragioni. Riconosciamo e non denigriamo le loro potenziali preoccupazioni, anche per quanto riguarda alcune delle posizioni sostenute dall’ala sinistra del partito democratico. Ma ogni potenziale preoccupazione impallidisce di fronte al comportamento caotico e immorale dimostrato da Donald Trump e al suo disprezzo per i principi di governo costituzionale della nostra Repubblica.

La sua natura imprevedibile non esalta la virtù negoziale. Al contrario, in materia di sicurezza nazionale, il suo atteggiamento invita i nostri avversari a comportarsi in modo altrettanto imprevedibile, minacciando irresponsabilmente conseguenze globali pericolose e sconsiderate.

In breve, non ci si può fidare del fatto che Donald Trump «sostenga e difenda la Costituzione degli Stati Uniti contro tutti i nemici, stranieri e nazionali…e sia fedele alla stessa». Crediamo che Kamala Harris possa farlo, e invitiamo gli altri americani a unirsi a noi nel sostenerla.

Admiral Steve Abbot

USN (Ret.), Former Deputy Homeland Security Advisor, George W. Bush Administration

Kenneth Adelman

Former Director, Arms Control and Disarmament Agency, Reagan Administration

Dr. Carol C. Adelman

Former Assistant Administrator, United States Agency for International Development, Reagan Administration

Major General John Barry

USAF (Ret.), Former Military Assistant to the Secretary of Defense

Richard C. Barth

Former Assistant Secretary, Department of Homeland Security, George W. Bush Administration

Christopher Barton

Former Director, National Security Council Staff

John Bellinger

Former Legal Adviser, National Security Council , George W. Bush Administration

Admiral Kenneth Bernard

Former Special Assistant to the President, George W. Bush Administration

Mark E. Bitterman

Former Special Assistant to the Secretary of Defense, George H.W. Bush Administration

Robert D. Blackwill

Former Deputy National Security Advisor and Ambassador to India, George W. Bush Administration

William Bodie

Former Assistant to the Secretary of the Air Force, George W. Bush Administration

Christian M.L. Bonat

Former Deputy General Counsel, Dept. of Defense, George W. Bush Administration and Obama Administration

Richard Boucher

Former Assistant Secretary of State, George W. Bush Administration

Charles W.Boustany, Jr.

Former Member of Congress, Louisiana

Charles R. Bowers

Former U.S. Ambassador to Bolivia, George H.W. Bush Administration

Greg Brower

Former Assistant Director, Federal Bureau of Investigations, Obama and Trump Administrations

Christopher Buckley

Former Chief Speechwriter, Office of Vice President George H.W. Bush

James R. Bullington

Former U.S. Ambassador to Burundi, Reagan Administration

Richard Burt

Former U.S. Ambassador to Germany, Reagan Administration

Gahl Hodges Burt

Former Assistant to the Secretary of State, Reagan Administration

Rear Admiral Fred Byus

U.S. Navy (Ret.)

Jack C. Chow

Former Deputy Assistant Secretary of State, George W. Bush Administration

James W. Cicconi

Former Assistant to the President & Deputy to the Chief of Staff, The White House, George H. W. Bush Administration

Peggy Cifrino

Former Deputy Chief of Staff to Secretary of State Colin L. Powell, George W. Bush Administration

Eliot A. Cohen

Former Counselor of the Dept. of State, George W. Bush Administration

Benedict S. Cohen

Former General Counsel, Dept. of the Army, George W. Bush Administration

William Cohen

Former Secretary of Defense, Clinton Administration, and U.S. Senator, Maine

Joseph J. Collins

Former Deputy Assistant Secretary of Defense, George W. Bush Administration

Barbara Comstock

Former Member of Congress, Virginia

Cindy Courville

Former Ambassador to the African Union and Special Assistant to the President for National Security Affairs for Africa, W. Bush Administration

Chester A. Crocker

Former Assistant Secretary of State, Reagan Administration

Patrick M. Cronin

Former Assistant Administrator, United States Agency for International Development, George W. Bush Administration

Stephen W. DeVine

Former Deputy Legal Advisor, National Security Council, George W. Bush Administration

Charles Djou

Former Member of Congress, Hawaii

Michael Donley

Former Secretary of the Air Force, George W. Bush Administration and Obama Administration

Raymond F. DuBois

Former Acting Under Secretary of the Army, George W. Bush Administration

Martha E. Duncan

Former Senior Executive Service, Dept. of Defense, George W. Bush Administration and Obama Administration

Lewis A. Dunn

Former Assistant Director, Arms Control and Disarmament Agency, Reagan Administration

Eric S. Edelman

Former Under Secretary of Defense, George W. Bush Administration

Mickey Edwards

Former Member of Congress, Oklahoma

Richard A. Falkenrath

Former Deputy Assistant to the President, George W. Bush Administration

Jendayi E. Frazer

Former Ambassador to South Africa and Assistant Secretary of State for African Affairs, George W. Bush Administration

Aaron L. Friedberg

Former Deputy Assistant to the Vice President, George W. Bush Administration

William Gaches

Former Director of Counterterrorism, National Security Agency, George W. Bush Administration

Janice Gardner

Former Assistant Secretary of the Treasury, George W. Bush Administration

Stuart M. Gerson

Former Acting Attorney General of the United States, George W. Bush Administration

James K. Glassman

Former Under Secretary of State, George W. Bush Administration

Jon D. Glassmaz

Former Deputy National Security Advisor to the Vice President and Ambassador to Paraguay, George H.W. Bush Administration

David Gordon

Former Director, State Dept, Policy Planning, George W. Bush Administration

Sen. Chuck Hagel

Former Secretary of Defense, Obama Administration , and former U.S. Senator, Nebraska

Christopher Hankin

Former Deputy Assistant Secretary of State; Reagan, George H.W. Bush , and Clinton Administrations

Mark Harvey

Former Special Assistant to the President, Trump Administration

General Michael V. Hayden

Former Director of the Central Intelligence Agency and the National Security Agency, George W. Bush Administration and Obama Administrations

Carla Hills

Former U.S. Trade Representative, George H.W Bush Administration

Seth Hurwitz

Former Counsel, President’s Intelligence Oversight Board , George H.W. Bush Administration

Peter Keisler

Former Acting Attorney General of the United States, George W. Bush Administration

James A. Kelly

Former Assistant Secretary of State, George W. Bush Administration

Adam Kinzinger

Former Member of Congress, Illinois

Sofia Kinzinger

Former Deputy Assistant Secretary, Dept. of Homeland Security, Trump Administration

Kenneth J. Krieg

Former Under Secretary of Defense, George W. Bush Administration

James R. Kunder

Former Deputy Administrator, United States Agency for International Development, George W. Bush Administration

Brigadier General George Landis, USA, Ret.

Former commander, United States Personnel Information Systems Command

Frank Lavin

Former Ambassador to Singapore and Former Under Secretary of Commerce, George W. Bush Administration

Peter Lichtenbaum

Former Assistant Secretary ofCommerce, George W. Bush Administration

Rear Admiral David M. Lichtman, MD, USN (Ret.)

Former Commander, National Naval Medical Center, Bethesda, George H.W. Bush and Clinton Administrations

Winston Lord

Former U.S. Ambassador to China, Reagan and George H.W. Bush Administration

Steven R. Mann

Former Ambassador to Turkmenistan and Former Principal Deputy Assistant Secretary in the State Dept. , Clinton and George W. Bush Administrations

Colonel John W. McDonald

Former Deputy Under Secretary of the Army

Michael McKinley

Former Ambassador to Peru and Acting Ambassador to the European Union and Mozambique, George W. Bush Administration; Former Ambassador to Peru, Colombia, Afghanistan, and Brazil, Obama Administration

Dan Miller

Former Member of Congress, Florida

John M. Mitnick

Former General Counsel, Dept. of Homeland Security, Trump Administration

Allen Moore

Former Under Secretary of Commerce, Reagan Administration

Alberto Mora

Former General Counsel , U.S. Information Agency, George H.W. Bush Administration; Former General Counsel, Dept. of the Navy, George W. Bush Administration

Kenneth Mortensen

Former Associate Deputy Attorney General, George W. Bush Administration

Vice Admiral Charles L. Munns

U.S. Navy (Ret.), George W. Bush Administration

John D. Negroponte

Former Director of National Intelligence and Former Deputy Secretary of State, George W. Bush Administration

Elizabeth Neumann

Former Assistant Secretary of Homeland Security, Trump Administration

Sean O’Keefe

Former Secretary of the Navy, George H.W. Bush Administration; Former NASA Administrator, George W. Bush Administration

Bill Paxon

Former Member of Congress, New York

William R. Piekney

Former CIA Chief of Station , Reagan Administration

Daniel M. Price

Former Deputy National Security Advisor, George W. Bush Administration

Alan Charles Raul

Former Vice Chairman, White House Privacy and Civil Liberties Oversight Board , George W. Bush Administration

Victor Reis

Former Director, Defense Advanced Research Projects Agency, George H.W. Bush Administration

Robert Annan Riley

Former Ambassador to Micronesia, Trump Administration

Paul Rosenzweig

Former Deputy Assistant Secretary of Homeland Security, George W. Bush Administration

Charles O. Rossotti

Former Principal Deputy Assistant Secretary of Defense; Former Commissioner of the Internal Revenue Service, Clinton and George W. Bush Administrations

Nicholas Rostow

Former National Security Council Legal Adviser, Reagan and George H.W. Bush Administrations

Kori Schake

Former Deputy Director of Policy Planning, State Dept., George W. Bush Administration

Dr. Wayne A. Schroeder

Former Deputy Under Secretary of Defense, George W. Bush Administration

Gregory L. Schulte

Former Senior Director, National Security Council Staff and Ambassador to the International Atomic Energy Agency, George W. Bush Administration

Robert Shanks

Former Deputy Assistant Attorney General, Reagan Administration

Rep. Christopher Shays

Former Member of Congress, Connecticut

John Simon

Former Senior Director, National Security Council Staff and Ambassador to the African Union, George W. Bush Administration

Stephen Slick

Former Senior Director, National Security Council Staff, George W. Bush Administration

Mark C. Storella

Former U.S. Ambassador to Zambia, Obama Administration

William H. Taft IV

Former Deputy Secretary of Defense and Ambassador to NATO, George W. Bush Administration

MilesTaylor

Former Chief of Staff, Dept. of Homeland Security, Trump Administration

Larry D. Thompson

Former Deputy Attorney General, George W. Bush Administration

Jack Thomas Tomarchio

Former Principal Deputy Under Secretary of Homeland Security, George W. Bush Administration

Olivia Troye

Former Special Advisor to the Vice President, Trump Administration

Robert Tuttle

Former U.S. Ambassador to the United Kingdom , George W. Bush Administration

John K. Veroneau

Former Deputy U.S. Trade Representative and Former Assistant Secretary of Defense, George W. Bush and Clinton Administrations

Colonel Terry Virts, USAF (Ret.)

Former NASA Astronaut, Former Commander of the International Space Station

Dr. Thomas G. Ward, Jr.

Former Director of Threats, Ballistic Missile Defense Organization, Reagan and Clinton Administrations

Matthew C. Waxman

Former Principal Deputy Director, State Dept Policy Planning, George W. Bush Administration

William H. Webster

Former Director of the Central Intelligence Agency and Federal Bureau of Investigations, Reagan and George H.W. Bush Administrations

William F. Weld

Former Assistant Attorney General , Criminal Division, Reagan Administration

Robinson West

Former Assistant Secretary of Interior, Reagan Administration

Wendell L. Willkie II

Former General Counsel, Dept. of Commerce, George H.W. Bush Administration

Philip Zelikow

Former Counselor of the Dept. of State, George W. Bush Administration

Robert B. Zoellick

Former Deputy Secretary of State and U.S. Trade Representative, George W. Bush Administration; White House Deputy Chief of Staff, George H.W. Bush Administration