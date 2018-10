Tutti contro Di Maio. Ormai nel Movimento Cinque Stelle è iniziata la guerra civile

«Se reggiamo la botta fino a gennaio, poi sarà tutta una discesa…», confessa un sottosegretario di fede grillina legatissimo a Luigi Di Maio. E reggere la botta, almeno secondo la versione del membro dell’esecutivo gialloverde, significa «tirare dritto». Tenere premuto l’acceleratore e fregarsene di Moody’s, di Standard and Poor’s e delle correzioni richieste da Juncker e dai commissari della Ue. Semmai occorre mettere a punto «una maggiore sinergia» fra il governo, le commissioni parlamentari e l’armata di deputati e senatori a cinquestelle che giorno dopo giorno continua a domandarsi: «Ma per quale motivo siamo qui se alla fine decidono tutto Luigi e Salvini?». Una domanda che si pongono nell’ordine Paola Nugnes, Elena Fattori, Luigi Gallo e l’irriducibile Gregorio De Falco, l’indimenticabile comandante che ordinò a Schettino di tornare a bordo. Tutti convinti che il governo del «cambiamento» stia diventando un monocolore di stampo salviniano.

Fatta questa premessa, in casa M5S il malessere è diffuso a tutti i livelli. Il vicepremier Di Maio sa di essere come quei giocatori di poker che hanno solo una mano davanti. Poi toccherà alzarsi dal tavolo, ringraziare i compagni di tavolo e correre dritti dritti a casa. Ecco, a questo scenario impietoso il capo politico del movimento nemmeno ci vuole pensare. Di Maio è consapevole di trovarsi davanti a una congiuntura «sfavorevole»: lo spread, l’Europa, le grandi opere, il decreto sicurezza, il disegno di legge sulla legittima difesa.

Ma ciò che più lo preoccupa è l’implosione del movimento, il calo nei sondaggi che si registra ogni settimana, il fatto di sentirsi dire «traditore» dai manifestanti No Tap e da quella fetta di parlamentari, come la senatrice Fattori, che ieri ha vergato un post nel quale ha messo in fila tutte le giravolte dei cinquestelle di queste settimane per poi chiosare così: «Mi avrebbero preso per folle o per lo meno mi avrebbero rincorso con torce e forconi. Ma si sa, le rane saltano solo se le butti nell'acqua bollente. Se accendi il fuoco nel pentolone e la temperatura sale piano piano...».

Ecco, dopo i puntini c’è l’implosione, la fine di un sogno targato «governo del cambiamento» che ha mobilitato l’intero mezzogiorno con percentuali bulgare e alcune pezzi di centro e di nord. La luna di miele sta per finire, è il campanello di allarme. Lo sanno a palazzo Chigi e lo sanno anche a via Veneto, dove si trova la sede del ministero dello Sviluppo economico guidato da «Luigino». Il movimento, come ha sottolineato sul Corsera sabato scorso Nando Pagnoncelli, «sembra mostrare qualche segnale di logoramento». Da qui la forza degli oppositori interni, ovvero di coloro che fin dal primo momento non hanno digerito la fusione a freddo con la Lega di Matteo Salvini e che oggi passeggiano in Transatlantico e la mettono così: «Avete visto, avevamo ragione, no? La Lega ci sta mangiando…».