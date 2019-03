Piano con gli entusiasmi: la Slovacchia diventa europeista (ma ovunque altrove volano i sovranisti)

In tempo di vacche magre, gli ant- sovranisti in cerca di certezze prima delle elezioni europee hanno trovato il loro nuovo idolo: Zuzana Caputova. Avvocatessa, ambientalista e liberale, domenica ha vinto con il 40% dei voti il primo turno delle elezioni presidenziali in Slovacchia. E tra due settimane si scontrerà al ballottaggio con Maroš Šefčovič, poco conosciuto commissario europeo per l'unione energetica e leader del partito socialdemocratico. Tradotto per i non appassionati slovacchi: i partiti sovranisti sono fuori dal ballottaggio.

C’è già chi prevede un’onda europeista che crei una crepa nel gruppo di Visegrad e travolga le forze anti-sistema alle prossime elezioni europee. Fermi tutti prima di esultare, o sbadigliare: la Slovacchia non è il primo tassello di un effetto domino, ma un’eccezione. Perché a guardare in giro, dalla Germania alla Spagna, dalla Polonia fino Olanda scioccata per la sparatoria di ieri a Utrecht, i sovranisti nei sondaggi non sfondano, ma neanche arretrano.

Un po’ per pigrizia, un po’ per strumentalizzare, chi legge i risultati elettorali negli Stati Ue per capire come tirerà il vento a maggio, commette lo stesso errore degli analisti di casa nostra quando usano il risultato di un’elezione regionale per giudicare se cadrà o meno il governo. Ovvero paragonano le mele con le pere. E in questo senso la Slovacchia rischia di essere la nuova Basilicata, dove si voterà per le amministrative il 24 marzo.

Il successo della Caputova è particolare, per una serie di motivi. Primo, il tema della campagna elettorale non è stato europeismo contro anti-europeismo ma società civile contro classe politica corrotta. Esattamente un anno fa veniva assassinato in condizione misteriose il giornalista Jan Kuciak che stava indagando sulle infiltrazioni mafiose nei vertici del Paese. La sua morte ha risvegliato nell’opinione pubblica un sentimento anti-casta che Caputova, attivista civile, ha canalizzato su di sé ponendosi come leader antisistema.

Secondo, la Slovacchia è una repubblica parlamentare, come l’Italia. Comanda il Parlamento non il presidente della Repubblica che svolge invece un ruolo di garanzia, come Sergio Mattarella. L’unica differenza è che in Slovacchia viene eletto direttamente. Anche per questo, il voto si basa più sulla persona che sul partito. Si spiega così con più facilità come abbia fatto un’avvocatessa alla sua prima esperienza politica a capo di un partito nato solo due anni fa come Progresivne Slovensko (Slovacchia progressista) ad arrivare a questo risultato.

Terzo, l’affluenza è stata bassa: solo il 46% degli slovacchi ha votato al primo turno. Senza contare che la Slovacchia da sempre è la più europeista delle nazioni del gruppo di Visegrad, non solo perché è l’unica del quartetto ad aver adottato l’euro, ma perché la sua economia dipende molto di più dai mercati dell’Europa occidentale e in particolare quello delle auto tedesche. Anche ammettendo l’exploit di Caputova come segno di una rinascita europeista in Slovacchia, i numeri non sono confortanti. La Slovacchia ha solo 14 deputati e nello scacchiere europeo conta poco, pochissimo. A guardare gli ultimi sondaggi di altri Paesi europei che faranno eleggere più eurodeputati, i sovranisti sono vivi e vegeti.