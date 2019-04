Aiuto, la ’ndrangheta ha scoperto i bitcoin (e non c’è una legge per evitare il riciclaggio)

Sembra la trama di un film di James Bond. Eidoo, startup fondata da italiani che permette di conservare, convertire e spendere criptovalute, sceglie nel 2017 come sede operativa un appartamento in un palazzo confiscato per ’ndrangheta a Chiasso, in Svizzera, esattamente a 400 metri dal confine con l'Italia. Tra i proprietari dell'immobile c'è un ex consulente dell'azienda, Oliver Camponovo, condannato a tre anni in primo grado da un tribunale elvetico per aver facilitato il riciclaggio di denaro di una cosca. Da quel palazzo in via Giuseppe Motta, parte un crowdfunding privato, non regolamentato, chiamato in gergo Ico, per finanziare la società che raggiunge i 27 milioni di dollari, 18 solo nella prima ora di compravendita. È la cifra più alta mai ottenuta da una startup italiana di criptovalute. Ma una piccola parte di quei finanziamenti, fatte da utenti anonimi, potrebbe provenire dalle cosche della ‘ndrangheta che, come afferma la commissione Antimafia, ora ricicla il proprio denaro attraverso i bitcoin.

E non è l'unica startup di exchange di criptovalute a rischio. Perché in questa trama da film di spionaggio, non esiste un agente 007: al momento non c'è un regolamento italiano o europeo che possa fermare il possibile riciclaggio delle cosche mafiose tramite i bitcoin. «Non possiamo escludere che qualcuno legato ad associazioni mafiose abbia acquistato dei nostri utility token (un voucher per utilizzare in futuro i servizi della startup)», spiega un portavoce di Eidoo, «ma sarebbe stato rischioso e stupido farlo con Eidoo perché esistono siti stranieri più facili, veloci e impersonali per raggiungere quello scopo».

La denuncia di Eidoo è confermata dalla realtà. I clan di ‘ndrangheta non solo sanno cosa sono i bitcoin ma sono in anticipo rispetto a tutte le altre organizzazioni criminali del mondo. Lo conferma la maxi operazione “European ‘ndrangheta connection”, detta anche "Pollino" del dicembre del 2018 che ha portato all’arresto di oltre 90 persone coinvolte in un traffico internazionale di stupefacenti e riciclaggio tra Italia, Paesi Bassi, Belgio e Brasile. Secondo il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho, i clan ‘ndranghetisti della locride avrebbero voluto pagare la partita di cocaina acquistata in Brasile con i bitcoin. E l’affare è saltato solo perché i narcotrafficanti brasiliani non sapevano come gestire questa transazione. Due giorni dopo l’ha confermato anche il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra a Studio24, programma di RaiNews: «I mafiosi sono diventati professionisti nell’usare tecnologie come i bitcoin per scopi criminali».

Un po’ per la difficoltà nel capire il fenomeno, un po’ perché è in continua evoluzione, gli Stati faticano a capire come regolamentare il mondo della blockchain. Solo la Finma, l’autorità svizzera che controlla i mercati, ha emanato le prime regole per governare il fenomeno, introducendo nel febbraio 2018, l’obbligo della procedura KYC (Know your customer) per poter acquistare dei bitcoin: tra cui il numero di telefono e il codice della carta d'identità. Too little, too late, direbbero gli inglesi, perché non esclude il rischio di prestanome. Senza contare che la maggior parte degli Ico per finanziare le startup di criptovalute sono state fatte all'apice della bolla blockchain, tra il 2017 e l'inizio del 2018.

«Il mondo della blockchain di oggi è come quello di internet nel 2005: un Far West dove utenti e regolatori ancora devono capire le potenzialità e i rischi», chiarisce il portavoce di Eidoo. «Ci sono voluti vent’anni per proteggere i nostri dati dall'uso improprio che si fa in Rete. Non so quanti giorni al mese io e i miei colleghi a spiegare al legislatore svizzero, europeo e italiano come poter regolamentare questo mercato. Noi vogliamo fare business, è nel nostro interesse poterlo fare nel modo più trasparente perché in questo mondo la reputazione è tutto, ma ancora non si è fatto nulla perché il sistema è complesso da capire».