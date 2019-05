Arresti in Lombardia e Calabria: il regionalismo è un fallimento (e chi vuole più poteri alle Regioni è un folle)

L’irrimediabile propensione all’illecito del sistema Regioni è puntualmente confermata dalle ultime tegole precipitate sul centrodestra lombardo (quattro ordinanze di custodia per esponenti di Forza Italia nell’ambito di una maxi-inchiesta) e sul Pd calabrese (col governatore Mario Oliverio indagato per corruzione). E per fortuna che questi magnifici enti hanno competenze ancora limitate alla sanità, alla formazione e ad alcuni capitoli del governo del territorio, perché se si fossero presi pure il resto non osiamo immaginare le conseguenze.

L’indagine lombarda ha i suoi epicentri a Milano e a Varese. Racconta uno schema consuetudinario in queste faccende. Un gruppo di imprenditori interessati a pilotare appalti o più semplicemente a saltare lungaggini burocratiche. Alcuni politici in campagna elettorale che in cambio di finanziamenti o altre utilità presentano, raccomandano, spianano la strada. Funzionari che si adeguano in cambio di promozioni o soldi. L’accusa più grave è per il titolare di un’azienda del settore rifiuti, Daniele D’Alfonso, che secondo l’accusa aveva un filo diretto con il Palazzo ma anche con la ‘ndrangheta. La più surreale riguarda il costruttore Emilio Paggiaro che si sdebita abbuonando al politico Gioacchino Caianiello i 125mila euro che l’uomo gli deve a titolo di risarcimento dopo una precedente condanna per concussione.

Il copione calabrese è altrettanto consueto: illeciti nella gestione di una serie di opere pubbliche. L’operazione è stata battezzata “Lande Desolate”, risale a un paio di anni fa ma adesso si è conclusa con la formale contestazione delle accuse. Anche qui c’è un dettaglio da Repubblica delle Banane, e cioè le dimissioni dal notaio di un gruppo di consiglieri comunali che determinarono nel 2016 l’estromissione del sindaco forzista di Cosenza Mario Occhiuto: non fu un atto politico, sostiene ora l’accusa, ma un complotto che prevedeva precise contropartite, anche economiche.