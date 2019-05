Petrolio, oro e coltan: ecco perché il Venezuela interessa a tutti

Basta scavare un po’, appena sotto la superficie fittizia. Il tanto che serve per capire che il vero interesse non è il Venezuela in sé, bensì quello che c’è sotto. Dentro le miniere, a largo delle coste caraibiche, oppure tra la schiuma del lago Maracaibo. La crisi che sta dilaniando il Paese sud americano - lungi dal fare cospirazionismo! - lancia sicuramente chiari messaggi, misti a déjà-vu, di un’ingerenza non proprio disinteressata delle grandi potenze mondiali.

Il Venezuela, è bene ricordare, con 300,9 miliardi di barili di riserve, è il paese più ricco di petrolio al mondo. Ma non solo. Le riserve d’oro lo piazzano tra i primi 10 paesi del Sud America, mentre le scorte di coltan scoperte in questi ultimi anni lo spingono appena sotto al Brasile e all’Australia, impegnate nel contendersi il primato con i paesi africani.

Quest’ultimo è considerato il petrolio 4.0: non è rinnovabile, costa molto ed è parte integrante della nostra società. La columbite-tantalite, o coltan, viene infatti utilizzata per la costruzione di turbine aeronautiche, per la produzione missilistica e nucleare, nel campo della telefonia mobile come ingrediente fondamentale per la batteria di cellulari, cerca-persone, personal computer, videogame e infine in medicina, in quanto alcune apparecchiature per funzionare necessitano dei microcondensatori al tantalio.

La presenza in quantità poco elevate di uranio lo rende inoltre un materiale radioattivo, in grado, a margine di un contatto prolungato, di provocare tumori e problemi respiratori. Questo pilastro dell’industria elettronica, si trova in particolare nella Repubblica Democratica del Congo, Rwanda, Australia e in Brasile (dove si stima una quantità pari al 57% del totale mondiale). Casualmente, però, in questi ultimi anni anche il Venezuela di Nicolás Maduro si è scoperto giacimento di questo minerale preziosissimo (dai 2 dollari al kg di fine anni ’90 a circa 300 degli ultimi anni), intorno al quale è stato ben presto edificato il più grande impianto di estrazione dell’America Latina. Con una lavorazione giornaliera di 160 tonnellate di "oro blu”, nel 2018 le previsioni del ministro Víctor Hugo Cano annunciavano un ammontare netto di 7,8 milioni di dollari “todos los días”, dritti dritti nelle casse dello stato.