Pizza e spumante, il massimo della vita. Ecco cinque abbinamenti da non perdere

Simone Padoan e David Léclapart

Patron della pizzeria I Tigli, Simone Padoan è considerato il papà della pizza gourmet, colui che per primo, negli anni ha messo in discussione anni di tradizione napoletana: la sua pizza è alta, soffice e fragrante, portata in tavola già tagliata a spicchi. David Léclapart è un pioniere: dopo anni di studio prende in mano le vigne di famiglia nella Cote de Blancs, ne cura la conversione ai principi della biodinamica finché ottiene anche il riconoscimento ufficiale che anche il suo è Champagne. Oggi è tra i più desiderati e rinomati nel mondo. Da provare in coppia la sofisticata pizza Anguilla di Padoan, una focaccia aromatizzata all'orzo con anguilla, fior di latte, cime di rapa, cipolla in carpione, con l'Astre, un Blanc de Noirs (cioè un bianco realizzato da uve nere) con base Pinot noir del mitico Léclapart.