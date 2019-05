I maschi italiani? Sono sempre più mammoni (mentre le donne sono più indipendenti)

Leggendo i dati, la sensazione è che molti abbiano perso la speranza. Che non ci si fidi del lavoro trovato, spesso precario e malpagato, ma pur sempre lavoro. Un'occupazione che non basta a staccarsi da nido, come forse bastava un tempo. Certo, forse chi osserva queste dinamiche ha ancora in mente un mondo da “Fine della storia” in cui non conta più la cultura locale, la mentalità, l’identità, ma vince il determinismo economico. E quindi sopravvaluta i fattori economici. Un'intepretazione della realtà che ha mostra le proprie crepe dai primi anni 2000 in poi. Tanto è vero che vi sono molti Paesi in cui nonostante un tasso d’occupazione maschile ben più alto per i 25-29enni la percentuale di quanti rimangono a casa è ugualmente elevata, su valori analoghi a quelli italiani, nel Mediterraneo e a Est. Segno che la cultura locale conta. Che alcuni meccanismi da sempre esistiti hanno la propria importanza. Tra questi la tendenza delle donne a sposarsi e quindi a uscire di casa prima. Anche ora.