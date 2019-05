Consumiamo due metri quadrati al secondo: è ora di salvare il suolo dalla nostra avidità

È uno dei beni comuni più preziosi, eppure con poche eccezioni non ci facciamo scrupolo di continuare a consumarlo. Dal suolo dipende gran parte della nostra vita: è dalla terra infatti che arriva il cibo che ci nutre, è il suolo che svolge un'indispensabile azione di trattenimento del carbonio aiutandoci a contrastare il cambiamento climatico ed è sempre la terra che drenando e assorbendo l’acqua ci aiuta ad affrontare le conseguenze della crisi climatica come bombe d’acqua e alluvioni. Nonostante tutto questo il suolo è minacciato, consumato, cementificato.

Quanto sia impermeabilizzato il territorio italiano lo dicono eloquentemente i dati del Rapporto Ispra-Snpa sul Consumo di Suolo in Italia (edizione 2018): ogni giorno perdiamo 15 ettari e la copertura artificiale del suolo aumenta al ritmo di 2 metri quadrati al secondo. Nell’insieme abbiamo ormai intaccato il 7,65% di territorio nazionale. In termini assoluti si tratta di 23.063 chilometri quadrati. Come noto il fenomeno contribuisce, tra l’altro, ad acuire il rischio idrogeologico del nostro già fragile Paese. Ricordo che secondo i dati Ispra in Italia il 91% dei comuni sono a rischio idrogeologico e oltre 3 milioni di nuclei familiari risiedono in queste aree ad alta vulnerabilità. Abbiamo un territorio tanto fragile, ma nessuno in Europa ha fatto peggio di noi sul consumo di suolo.

Sarebbe il caso che iniziassimo ad agire avendo la massima cura per la corretta gestione del territorio, la mitigazione del dissesto idrogeologico e la sicurezza dei cittadini. Con questi principi ben presenti il primo giorno di Legislatura ho presentato una proposta di legge contro il consumo di suolo (AC 279). Il testo introduce un limite all’impermeabilizzazione del territorio e prevede il suo monitoraggio, introduce misure per la tutela e la valorizzazione del suolo agricolo e dell’agricoltura mediterranea, indica poi alcune priorità per il riuso del patrimonio edilizio esistente e misure di incentivazione per facilitare la rigenerazione urbana. Per dare una risposta efficace in chiave di prevenzione anziché di emergenza.