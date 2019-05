“Attenta Europa, la storia insegna che la pace non dura. E la Cina vuole dominarti”

Quando il Muro di Berlino cadde il 9 novembre del 1989, l’Unione Sovietica si dissolse nel 1991 e finì la Guerra Fredda, il politologo Francis Fukuyama disse che la storia era finita. Secondo lui da quel momento non ci sarebbero state più potenze contrapposte e guerre per imporre il proprio dominio, ma solo tanto commercio e prosperità in un mondo interdipendente, liberale e razionale. C’è stato un periodo in cui l’Occidente gli ha creduto pensando che la guerra fosse davvero sparita dal mondo. E invece era sempre lì, solo lontana dagli occhi degli europei. Finché ci saranno gli Stati esisteranno i conflitti. Perché la pace e la guerra, come diceva il segretario di stato degli Usa Henry Kissinger, sono il «core business» della politica mondiale. Lo sostiene con numeri, fonti e dati Jonathan Holslag, professore di politica internazionale presso la Libera Università di Bruxelles e consigliere personale del vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans. Nel suo nuovo libro Storia politica del mondo (Il Saggiatore) ha studiato 3000 anni di storia e di guerre scoprendo la lezione preziosa che possono trarre i leader di domani. Compresa l'Unione europea che finora ha goduto 70 anni di pace ma il cui futuro non è scontato. Sono passati trent'anni dalla caduta del muro di Berlino e il mondo è ancora diviso in due: «L’élite aeromunita e cosmopolita è convinta che la storia sanguinosa della politica delle grandi potenze si sia conclusa e che le guerre su vasta scala siano diventate molto meno probabili. Mentre persone molto arrabbiate si radunano intorno a leader nazionalisti forti per essere protette da un mondo di ingiustizie e incertezze anche se limitano notevolmente la capacità d’azione della moderazione e dei compromessi internazionali», sostiene Holsalg.

Holslag, dopo aver letto il suo libro sembra che la guerra sia ineludibile. Eppure negli ultimi anni pensavamo che i grandi conflitti fossero finiti.

Bisogna chiedersi se l'ultimo periodo di pace, specialmente dopo la caduta dell'Unione Sovietica, sia stato davvero un periodo senza guerre pace. Certo, per molti Paesi è stato un periodo pacifico, pieno di prosperità sotto il dominio degli Stati Uniti. Ma per molti altri paesi è stato un periodo di umiliazione. Agli occhi della Russia, è stato solo un periodo di miseria in cui l'Occidente ha fatto avanzare la sua influenza a svantaggio di Mosca. Lo stesso vale per la Cina, il periodo di dominazione commerciale occidentale fu per i cinesi un epoca di sfruttamento. I cinesi dovevano impiegare manodopera a basso costo per produrre beni per quelli che loro chiamavano "i consumatori europei decadenti". E non parliamo dell'Africa. Il problema principale degli europei è che dimentichiamo di guardare oltre i confini della nostra prosperità. Senza moralismi da terzo mondo, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che ci sia molto risentimento verso l'Europa e il mondo occidentale in generale. E molti grandi paesi ritengono che sia venuto il tempo di incassare almeno quanto hanno subito.

Cosa dovrebbero imparare i leader di oggi leggendo la storia di 3000 anni di guerra e pace tra nazioni?

Due cose. La storia che abbiamo imparato a scuola è troppo eurocentrica e ci fa guardare al mondo con una prospettiva europea un po 'ristretta. Per negoziare e trattare con le potenze emergenti come Cina e India o superpotenze affermate come Stati Uniti e la Russia, è fondamentale capire la loro storia: da dove vengono, cosa li guida. e come si sono formati i loro interessi nazionali. E bisogna andare un po' oltre la tecnocrazia che domina la nostra diplomazia oggi. Rispetto ai colleghi degli Stati Uniti o della Cina, quando i diplomatici europei si siedono al tavolo per negoziare sono molto più tecnici. Si concentrano su regole, procedure, istituzioni e non hanno una visione ampia di come funziona il mondo. I diplomatici, politici e opinion maker per essere efficaci devono avere scopi più grandi dei singoli tecnicismi e capire i fenomeno che influenzeranno i secoli a venire.

I politici e diplomatici europei si perdono in troppi tecnicismi?

Dovrebbero essere molto più coraggiosi. Ma per mostrare coraggio devi anche sapere quali sono i tuoi ideali e interessi. Per scrivere questo libro ho studiato l’ascesa e la caduta di diversi imperi e Paesi egemoni nella storia. E ho scoperto che la decadenza non è solo legata all'indebolimento economico o militare, ma anche alla divisione interna causata della mancanza di un destino comune. Questo a oggi è uno dei principali problemi della politica estera europea. Non sappiamo più cosa ci lega in termini di valori e interessi. La diplomazia europea è diventata sempre più un bivio dove bisogna scegliere tra interessi o ideali. Ma come dice Machiavelli la vera arte della politica estera non è quella di abbandonare ideali, morali e virtù in funzione dell'interesse, ma è aumentare il potere preservare fondamentalmente sia i tuoi ideali che i tuoi interessi. Questo equivoco pesa molto sulla diplomazia europea. Lo si vede nelle nostre interazioni con Russia, Stati Uniti e soprattutto Cina.

Ecco, parliamo di Cina. Diversi paesi europei, tra cui l'Italia, si stanno avvicinando sempre più a Pechino che promette di avvantaggiare i suoi alleati con la via della seta e di essere una superpotenza meno invasiva degli Stati Uniti. Dobbiamo fidarci?

In 3000 anni di storia qualsiasi Stato che ha voluto diventare una potenza imperiale ha usato la sua influenza e il suo potere in modo spesso non sofisticato. Lo stesso vale per la Cina. Certo, abbiamo questo ideale del confucianesimo con l'imperatore cinese che unisce tutti sotto di sé all'interno di un ordine in armonia. La realtà è che questo ordine armonioso era una piramide di potere con la Cina al vertice che sfruttava economicamente i barbari nelle zone periferiche e se necessario li sottometeva militarmente. L'idea che la cultura strategica politica cinese sia meno interventista di quella americana è falsa. L'unica differenza con l'Occidente è che l'imperialismo cinese è stato più continentale. La maggior parte delle conquiste e delle spedizioni militari cinesi si svolgevano nel suo contiente magari per sottomettere la Mongolia o territori limitrofi che in passato avevano regni e politiche differenti. Le lettere dell'ammiraglio Hart ci dicono che in passato la Cina ha compiuto spedizioni marittime brutali e violente in Vietnam, Filippine e Sri Lanka.

Eppure Xi Jinping presentando la Via della Seta parlò di "sogno cinese per rendere l'ambiente più verde".

​Quando le grandi potenze cominciano a predicare la giustizia e un fine più alto per far avanzare i loro interessi a livello internazionale diventano pericolose. Nel passato spesso potenze commerciali hanno usato per esempio la religione per dominare il mondo. Come Aśoka Maurya il Grande (re dell'impero Maurya nel III sec. a.C, ndr), che si converti al buddismo e usò la scusa di evangelizzare questa religione per conquistare le nazioni commerciali rivali. Non è una tecnica esclusiva delle potenze occidentali. .

Dobbiamo preoccuparci?

La Cina è in una normale traiettoria imperiale, ma in questo momento è focalizzata verso il rapporto con certi stati ed è piuttosto riluttante a usare il potere a livello internazionale. Ma come abbiamo visto in passato con gli Stati Uniti o il Regno Unito, tutte le nazioni che vogliono diventare imperi commerciali arrivano a un punto in cui useranno sempre più la forza e il duro potere per difendere i loro interessi economici globali. La Cina non farà eccezione.