Il futuro è già qua: benvenuti nell’Italia senza bambini

Qui ci limitiamo a citare un esempio eclatante: quello dell’andamento previsto della popolazione scolastica. La Fondazione Agnelli ha pubblicato nell’aprile 2018 un rapporto sull’evoluzione della popolazione scolastica fino al 2028 e sulle sue implicazioni per le politiche. Nel rapporto viene evidenziato come, in un decennio, si perderanno in Italia, con molta probabilità, almeno un milione di studenti dai 3 ai 18 anni, dato che la popolazione in questa fascia di età, secondo la previsione mediana dell’Istat, diminuirà dai circa 9 milioni attuali a 8. Un calo molto consistente che, se le regole sulla formazione delle classi e la distribuzione dei docenti restassero quelle attuali, farebbe calare il fabbisogno di docenti.

Molina, redattore del rapporto della Fondazione Agnelli, ha ripreso sul sito di divulgazione demografica neodemos.info questo tema e calcolato che, appunto, nella costanza delle regole vigenti dell’assegnazione dei docenti, la riduzione della popolazione scolastica comporterebbe una forte contrazione degli organici dei docenti, a partire dai gradi inferiori, per un totale di oltre 55 mila cattedre perse. Il declino investirà progressivamente tutte le regioni, comprese quelle del Centro-Nord, dove però, nel prossimo decennio, si prevede un aumento degli studenti limitatamente alle scuole superiori. Il calo più sostanzioso si avrà nelle regioni meridionali, che sono previste perdere il 17% della popolazione potenziale della scuola dell’infanzia, il 19% della primaria e della secondaria di primo grado, e il 13% anche dei giovani della scuola secondaria di secondo grado. Molina sottolinea come le conseguenze della perdita di domanda di docenti possano avere un effetto nefasto sul ricambio del corpo docente, e quindi anche sull’innovazione didattica, ma potrebbero far risparmiare quasi due miliardi di euro all’anno. Queste risorse «liberate» dal calo degli studenti potrebbero essere reinvestite a favore della qualità dell’offerta formativa (come, per esempio, la riduzione di studenti per classe o lo sviluppo di attività integrative, ma anche destinate al rafforzamento generalizzato della scuola del pomeriggio, con la diffusione del tempo pieno e del tempo prolungato). Per affrontare le situazioni critiche, o anche quelle inaspettatamente favorevoli, occorre, quindi, che amministratori locali e nazionali considerino seriamente, e per tempo, quali saranno le prospettive demografiche, sia a breve che medio periodo, per prendere le opportune decisioni strategiche.

Qui ci preme anche sottolineare che il numero degli studenti delle scuole superiori del prossimo decennio è molto facile da calcolare e totalmente attendibile, dato che i ragazzi che tra dieci anni avranno dai 14 ai 18 anni sono già nati. Prevedere, invece, quanti bambini nasceranno nei prossimi anni, e quindi quanti saranno i potenziali utenti delle scuole dell’infanzia e delle elementari, è più difficile. Questi bambini devono ancora nascere e – come ormai detto molte volte – il loro numero dipende da quello dei potenziali genitori e da quanti figli in media questi genitori metteranno al mondo. Quello su cui concordano tutti gli scenari, però, è che il calo dei bambini in età pre-scolare ed elementare ci sarà senz’altro. Nella Tabella 4.1 abbiamo dettagliato la previsione – secondo vari scenari dell’Istat e dell’Eurostat – della variazione del numero bambini dai 3 ai 5 anni, cioè gli utenti potenziali della scuola dell’infanzia, e dai 6 ai 10 anni, cioè gli utenti potenziali della scuola elementare.