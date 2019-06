Italia, Polonia e Regno Unito: ecco chi sono i tre appestati d’Europa (e perché è un errore isolarli)

Sono isolati, emarginati, trattati come gli appestati d’Europa. Italia, Polonia e Regno Unito per ragioni diverse fanno parte del club degli esclusi dal tavolo delle trattative. Dopo le elezioni del 26 maggio si è creato attorno a loro un cordone sanitario politico, mentre gli altri Stati giocano al Trono di Spade per spartirsi le quattro cariche più importanti dell’Ue: il presidente della Commissione, quello del Consiglio europeo, il capo del Parlamento e della Banca Centrale. Ma non potrà durare per molto. Già in passato il Consiglio europeo, l’organo che riunisce i leader dei 28 Stati Ue, ha dimostrato che a tirar dritto a colpi di scelte approvate a maggioranza qualificata non si va lontano. Lo ha ammesso a Linkiesta la stessa commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager che vorrebbe prendere il posto di Jean-Claude Juncker come presidente della Commissione: «Non possiamo forzare. I nostri problemi sull'immigrazione derivano proprio da quell'approccio sbagliato che abbiamo avuto con alcuni stati. La politica della maggioranza su questi temi è stata controproducente. I Paesi Ue che si sono trovati in minoranza non hanno ritenuto queste scelte legittime né democratiche. Dobbiamo capire bene come essere solidali gli uni con gli altri ma allo stesso tempo rispettare gli stati membri che la pensano diversamente».

L’Italia sarà pure sovranista, il governo polacco continuerà a fare riforme illiberali e il Regno Unito avrà quasi un piede fuori, ma fanno ancora parte dell’Unione e hanno un voto a testa nel Consiglio europeo che in teoria dovrebbe decidere all’unanimità sulle cariche. A mali estremi tutte e tre possono mettere i bastoni tra le ruote del progetto europeo, soprattutto se messi alle strette. L'occasione fa il sovranista spregiudicato. I tre “appestati” insieme fanno 162 milioni di persone, il 31% della popolazione europea, e 197 seggi su 751 (il 26%). E nel club non abbiamo messo l’Ungheria (altri nove milioni di cittadini rappresentati e 21 seggi) solo perché il premier Viktor Orbàn è ancora dentro il Partito popolare europeo e ha un margine di rendita politica da potersi giocare sulle nomine. Lasciarli al margine potrà essere una strategia vincente nel breve periodo, ma quei Paesi resteranno e nei prossimi mesi saranno loro a creare problemi su tre fronti: brexit, eurozona e tenuta democratica dell'Unione. L'Italia è il caso più eclatante: Stato fondatore, terza economia dell'Ue, seconda manifattura del Continente eppure a causa della politica del governo gialloverde è isolata, scavalcata dalla Spagna nel tavolo dei vincitori delle elezioni europee. Del perché se n'è parlato molto, forse troppo, ma l'isolamento potrebbe indebolire la stessa Europa. Come scrive Fulvio Scaglione su Linkiesta il rischio è che così aumenti il sentimento anti europeista degli italiani. Non dare un commissario europeo economico all'Italia con il 132% del rapporto debito pubblico Pil è comprensibile, dare un commissario irrilevante o peggio derisorio come il turismo o l'allargamento sarebbe un insulto politico che in pochi capirebbero. L'Italia non si aspetta di avere tre cariche su quattro come negli ultimi quattro anni. Anche il governo gialloverde sa che Antonio Tajani alla presidenza del Parlamento europeo, Mario Draghi alla Bce e Federica Mogherini Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza è stata una coincidenza irripetibile. Ma si aspetta di essere coinvolta nella decisione sul prossimo presidente della Commissione e magari nominare l'attuale ministro degli Esteri Moavero Milanesi un commissario con un portafoglio simbolico. O il rischio è dare una scusa a chi vuole dipingere la commissione europea come un gruppo di eurocrati non eletti e non voluti dall'Italia che impongono la legge di bilancio all'Italia. Non è così, ma chi va a spiegare le tecnicalità 60 milioni di italiani quando c'è una narrazione facile facile da poter usare? La prossima commissione europea entrerà in carica il 1 novembre, e l'idea che i suoi membri siano stati decisi anche con l'ok di Roma potrebbe migliorare e di molto le trattative. Il pugno duro rischia di fare male a entrambi.