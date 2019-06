Chi comanda in Europa? l’Italia si guarda l’ombelico, e Macron vince tutto

Per capire l’isolamento italiano in Europa basta una locuzione latina. Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur, mentre a Roma si discute, Sagunto viene espugnata. Ovvero mentre i senatori romani discutevano su come fermare Annibale, il generale cartaginese conquistava la città di Sagunto. Lo stesso accade in Europa. Mentre a Bruxelles si gioca la partita delle nomine più importanti delle istituzioni europee, dal presidente della Commissione europea a quello della Banca centrale, l’Italia si guarda l’ombelico per capire se il governo gialloverde andrà avanti o meno, rassegnandosi al ruolo di comprimario. E invece, a guardar bene, si nota qual è la vera partita in campo. Il presidente francese Emmanuel Macron da settimane sta spezzando quel poco che resta dell’asse italo-tedesco e cercare di spartirsi con la Germania le cariche più importanti, invitando al tavolo la Spagna a spartirsi il bottino. E l’Italia che potrebbe infilarsi nello stallo tra Merkel e Macron l'appoggio per Jens Weidemann alla Bce in cambio di un commissario importante, sta a guardare.

Dopo il flop alle elezioni europee il presidente Conte non ha né i numeri né la forza politica per far valere gli interessi dell’Italia in Europa. Anche perché il Movimento Cinque Stelle non ha ancora un eurogruppo e con quel pugno di eurodeputati non potrà essere l’ago della bilancia di alcuna decisione. E il vero uomo forte del governo, Matteo Salvini, non ha costruito una rete di alleanze in grado di far sedere Roma al tavolo delle trattative. La logica del buonsenso che gli ha portato tanti voti in Italia, il leader della Lega non l’ha mai usata in Europa. Ha preferito sbattere i pugni sul tavolo e cercare di far entrare nel suo eurogruppo sovranista il periferico premier ungherese Viktor Orbàn, o l'irrilevante Nigel Farage senza riuscirci. E dire che i leader italiani di qualsiasi colore politico hanno sempre capito come infilarsi nelle contraddizioni tra Francia e Germania, alleandosi di volta in volta con Parigi e Berlino a seconda della convenienza. Come nel 2011, quando l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si accordò a Villa Madama con il presidente francese Nicolas Sarkozy per nominare Mario Draghi a capo della Banca Centrale europea per evitare l’arrivo di Alex Weber, l’allora capo della Bundesbank. «Draghi è un uomo di qualità e anche italiano e sarà un ottimo segnale anche per chi mette in dubbio il ruolo dell'Italia in Europa», disse Sarkozy che In cambio chiese il via libera di Roma all’acquisto di Parmalat da parte di Lactalis e le dimissioni di Lorenzo Bini Smaghi nel board della Bce, per metterci un francese. Perché non fare la stessa cosa questa volta? L’Italia avrebbe potuto sfruttare lo stallo tra Macron e Merkel appoggiando la cancelliera in cambio del commissario economico che Salvini vuole. Tradotto: sì a Weidmann alla Bce in cambio del commissario agli affari monetari. Difficile, quasi impossibile. Ma a mirar alla luna si naviga tra le stelle e qualcosa di buono sarebbe arrivato. E invece l’Italia sovranista ha preferito rassegnarsi all'isolamento.