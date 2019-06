Cinque torrefazioni italiane da leccarsi i baffi (di caffè)

È proprio vero: nel Belpaese il caffè è una religione. Gli italiani bevono in media 2,2 caffè a testa al giorno posizionandosi al sesto posto nella classifica dei consumi in valore assoluto con 300mila tonnellate annue.

Sul podio di questo rito laico quotidiano si posiziona, ovviamente, il caffè espresso, la principale tipologia di caffè scelta dagli italiani. E così la spesa annua in caffè espresso sfiora i 260 euro annui pro-capite. Secondo Coffee Monitor di Nomisma, infatti, l’espresso copre quasi tutto il mercato: viene scelto dal 93% dei consumatori di caffè, mentre è residuale la percentuale di chi predilige altre tipologie di caffè.

La mattina è, di norma, il momento preferito di consumo: il 77% di chi beve caffè espresso lo fa tutti i giorni appena sveglio. Ma le abitudini di consumo sono molto cambiate negli anni. Un tempo le cucine italiane erano animate ogni mattino dal borbottio della moka. Oggi, il 92% di chi beve caffè espresso lo fa tra le mura domestiche, prediligendo il caffè in polvere (53%) e in cialde o capsule (37%). Insomma, se è vero che gli italiani restano amanti del caffè al bar (luogo di consumo scelto dal 72% del target di riferimento), sono ormai in grandissima crescita gli utenti che vogliono portarsi in casa il piacere dell’espresso. Sempre più orientati a gusti raffinati, gli italiani cominciano a passare alle macchine automatiche. Che sono molto costose certo, ma che permettono di inserire il caffè in chicchi, di avere quindi il caffè macinato all’istante, di scegliere il tipo di caffè e di regolare il macinino. Per queste macchine sono indicati caffè di alta qualità, prodotto da torrefazioni ad hoc che si diffondono sempre di più sul nostro territorio. In pochissimi sanno che i torrefattori italiani sono al 2° posto al mondo per volumi di caffè in grani torrefatto ed esportato in gran parte nei paesi del nord d’Europa. E che quando la materia prima arriva da queste torrefazioni una eccellente tazzina di caffè fatto in casa è assicurata. Ecco perché di recente la De Longhi ha lanciato una guida dedicata a “L’eccellenza delle torrefazioni italiane”. Proponiamo di seguito una lista delle cinque torrefazioni italiane più interessanti per cominciare a conoscere un mondo in rapida crescita.