L’Italia vende armi ai sauditi per massacrare gli yemeniti. E il Governo tace

L’allarme è di quelli preoccupanti: nelle prossime settimane arriveranno in Italia altre navi-cargo saudite, col rischio fondato che si carichino nei porti nostrani armamenti diretti in Arabia. La stessa Arabia impegnata ormai da quattro anni in una guerra criminale in Yemen che finora ha causato oltre 60mila morti a causa di bombe, buona parte delle quali fabbricate in Italia dalla Rwm, e milioni di sfollati. Basta d’altronde pensare a quanto capitato solo poche settimane fa prima a Genova e poi a Cagliari con l’approdo della compagnia Bahri Yanbu, la più grande flotta della monarchia saudita composta da sei navi-cargo. Se nel primo caso, grazie alle proteste e alla mobilitazione delle associazioni e dei camalli, il carico incriminato è rimasto a terra (almeno per ora), nel secondo con un blitz tanto inaspettato quanto inquietante sono stati caricati 44 container (per un totale, si stima, di circa 6mila bombe) partiti oramai per Gedda.

L’allarme di nuove spedizioni arriva dalla Rete per il disarmo, che da anni chiede lo stop alla vendita di armi all’Arabia. «La Bahri – spiega il coordinatore Francesco Vignarca – fa trasporti continuativi, con cadenze praticamente regolari. E le rotte sono sempre le stesse: quella nordamericana, per esempio, passa per Usa, Canada, poi Germania o Belgio, Francia, Spagna e infine Italia. Ovviamente non possiamo dire che ogni volta che la nave si ferma in Italia, più o meno ogni due settimane, trasporti armamenti. Ma il rischio, visti i precedenti, è molto alto». A vedere le rotte della navi che compongono la flotta saudita è molto probabile che la Bahri Jazan sia a Genova il 21 giugno, la Bahri Jeddah il 13 luglio, la Bahri Abha 3 agosto e la Bahri Hofuf il 23 dello stesso mese. Con un piccolo particolare: «Prima di Genova, tutte toccheranno i grandi terminal militari degli Stati Uniti e del Canada dove imbarcheranno sistemi militari e armamenti», spiegano ancora dalla Rete per il disarmo.

Insomma, l’obiettivo è monitorare molto attentamente le prossime tratte. Anche perché, come capitato nel caso dell’attracco a Cagliari, in quel caso la sosta in Sardegna non era stata inizialmente dichiarata. «La nave – spiega ancora Vignarca – era partita dal porto di Marsiglia-Fos nella serata del 29 maggio dopo essere stata oggetto, durante la sua sosta francese, di proteste da parte di attivisti delle organizzazioni pacifiste e di dichiarazione di blocco da parte dei lavoratori portuali contro una qualsiasi ipotesi di carico di nuove armi. Per tutta la giornata del 30 maggio abbiamo seguito la navigazione della Bahri Tabuk, che ufficialmente era diretta ad Alessandria d’Egitto ma che ha iniziato a rallentare all’altezza della Sardegna. Il tutto suggeriva un attracco a Cagliari». Cosa appunto avvenuta all’alba del 31 maggio, col carico di morte che ne è seguito.