Scafisti ucraini, barche a vela e prezzi alle stelle: adesso i migranti arrivano da Est

Ad oggi, Ankra ospita oltre 3 milioni e 600 mila siriani in fuga dalla guerra. Bloccati oltre il Bosforo da quel marzo 2016, quando l’accordo voluto da Angela Merkel ha messo un tappo alla rotta balcanica. Sei miliardi di euro in cambio di un blocco dei flussi. L’Europa di fatto ha esternalizzato le proprie frontiere a Est ma, come hanno scritto Oxfam e altre 23 ong in una lettera inviata lo scorso marzo ai leader europei, l’accordo ha prodotto solo politiche “miopi, insostenibili e disumane”. Lasciando di fatto nelle mani delle organizzazioni criminali la ricerca di vie di fuga possibili per raggiungere la fortezza europea. Lungo quella che viene definita “la rotta di prima classe”. Più sicura del Canale di Sicilia, ma anche più costosa per i migranti e più remunerativa per gli scafisti. Che spesso dalle coste turche si spingono direttamente verso le regioni meridionali dell’Italia.

Dalla punta estrema della Puglia alle coste turche ci sono poco più di 450mila miglia nautiche. Gli scafisti si imbarcano a bordo di potenti barche a vela e motovelieri anche da tre o quattro motori, spesso rubati in Grecia o sulle coste della Croazia. Imbarcazioni con 70 migranti a bordo, non di più, difficili da intercettare per le autorità, che spesso valutano il galleggiamento per individuare le irregolarità. E se nel Canale di Sicilia i migranti in mare lanciano gli allarmi per essere salvati, in questa parte di Mediterraneo si fa di tutto per non essere soccorsi. Una autostrada via mare lungo percorsi che partono dalla Siria, dall’Iraq, dall’Afghanistan, addirittura dal Pakistan, passando per la Tuchia e anche per la Grecia.

Qui, non c’è nessuna Ong da accusare come “taxi del mare”, insomma. I criminali fanno da soli. Anche perché le barche sono sicure e a terra ci arriverebbero comunque. Non a caso il prezzo del “biglietto” che pagano i migranti può arrivare anche fino a 10mila euro a testa. E a gestire il traffico, da quello che viene fuori dalle indagini, sono organizzazioni criminali dell’Est Europa, spesso in collaborazione con quelle turche. Gli scafisti che la Guardia di Finanza sta fermando al largo delle coste calabresi e pugliesi sono tutti russi, ucraini, georgiani. Per ogni imbarcazione fermata, i verbali sono tutti simili: 60-70 migranti stipati sottocoperta, di solito iracheni, pakistani, siriani, ma anche iraniani, e scafisti dell’Est.