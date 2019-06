Caso Lotti, nel Pd ormai è tutti contro tutti (e rischia di finire malissimo)

È bastato il deflagrare mediatico della vicenda legata a Luca Lotti e alle nomine del Csm per far esplodere il Pd e scoperchiare una situazione di conflittualità interna che, con tanta fatica, il segretario Nicola Zingaretti aveva provato a coprire negli ultimi mesi. In realtà, la vicenda ha fatto capire a tutti come la pax fosse in realtà solo una tregua armata, dalla quale il Pd potrebbe uscire ancora più a pezzi rispetto a come ci è entrato. L'autosospensione di Lotti, invece che risolvere un problema, ne creerà molti altri. E la Direzione di martedì si configura già come una resa dei conti che metterà a durissima prova le abilità di mediatore di Zingaretti.

Aprendo le rassegne stampa, nelle primissima mattina di ieri, si era capito subito che la giornata non sarebbe finita senza un colpo di scena. E il colpo di scena, puntuale, è arrivato, affidato ad una lettera indirizzata a Zingaretti, firmata dallo stesso Lotti e pubblicata su Facebook: "Ti comunico la mia autosospensione dal Pd fino a quando questa vicenda non sarà chiarita. Lo faccio non perché qualche moralista senza morale oggi ha chiesto un mio passo indietro. Lo faccio per il rispetto e l'affetto che provo verso gli iscritti del Pd".