Facebook lancia la sua criptovaluta: ecco perché è una rivoluzione che cambierà l’economia mondiale

Perché fare una scommessa del genere? Facebook aumenterebbe la sua reputazione e influenza. E sarebbe riconosciuto a livello mondiale come un ente fidato sovranazionale. Non male per un social network nato nel 2004 per classificare le ragazze più belle. «L'opinione pubblica non capirebbe la sfumatura della fondazione, e penserebbe che Facebook emette moneta. Se i vari merchant, (Visa, Mastercard) staranno al gioco accettare la moneta del social network sarebbe come accettare un franco svizzero. Tutto sta nelle credibilità dell'istituzione». Se ci pensate non usiamo l'Euro nei nostri pagamenti quotidiani in modo spontaneo. Anzi, alcuni preferirebbero tornare alla Lira. Ma usiamo l'Euro perché è l'unica moneta che lo Stato italiano accetta per riscuotere le tasse, e pagarle è obbligatorio. In gergo tecnico si dice moneta fiat, dal latino "e così sia", un 'imposizione dall'alto. Sappiamo che qualcuno accetterà questa moneta in futuro, cioè lo Stato e di conseguenza ci fidiamo che abbia un valore.

La nuova moneta di Facebook darà fastidio agli Stati nazionali. E in particolare potrebbe rubare una bella fetta di mercato al dollaro statunitense. Prendiamo ad esempio lo Zimbabwe dove la fiducia alla banca centrale è così bassa che le persone preferiscono scambiare il dollaro statunitense e non accettare la moneta locale. Libra potrebbe diventare la loro moneta ideale. «Qualcuno potrebbe farsi due conti: con un account Facebook, un'offerta di beni e servizi adeguata da parte del social network e una connessione internet, un abitante dello Zimbabwe o del Venezuela potrebbe voler ricevere lo stipendio Libra invece della moneta locale instabile e inflazionata di continuo». L'intento di Facebook è quello di creare una moneta che l'utente voglia mantenere e non scambiare con un altro asset, proprio come il dollaro statuintense. Detto questo nella fase iniziale ci potrebbero essere degli exchange, ovvero scambiare libra con un altro asset: oro, dollari, euro. «Dare la possibilità di uno scambio e convertibilità abilità anche i più dubbiosi ad accettare la moneta», spiega Bertani.

Per il settore della blockchain l'esperimento di Facebook è una rivoluzione per il coraggio ma una delusione nella tecnica. Anzi, a dire il vero di blockchain in senso stretto ha ben poco. «Ci sono degli strumenti disegnati e testati più potenti e convincenti perché oltre alla reputazione di enti della Federazione permettono di dare garanzie matematiche più oggettive. A Facebook non interessa perché la loro reputazione è convincente a sufficienza. È come una garanzia 99%. Darla al 100% significherebbe complicare tecnicamente di molto la cosa. Nel mondo reale basta il 99%». Ecco, Facebook è come Falqui, basta la parola. L'operazione Libra attirerà l'attenzione di grandi operatori istituzionali e privati nel mondo della blockchain. Il problema finora è sempre stato quello della fiducia. Le grandi aziende hanno sempre visto come troppo rischioso e molto costoso l'avventura delle criptrovalute. Si rischia di fare il lavoro iniziale e di spianare il cammino ad altri ma di doversi sobbarcare tutti i rischi e i costi. Per questo finora la blockchain è sperimentata solo da start up piccole. L'avvento del social network blu cambia tutto.

Facebook diventerà come Paypal? Non proprio. Paypal è semplicemente un meccanismo tecnologico che abilita i trasferimenti in euro, dollari o altre valute classiche. Con Libra sarebbe diverso. Si trasferirebbe una moneta non convenzionale supportata da Facebook. E dire che Paypal nel loro primo business plan come start up volevano creare una moneta elettronica. Hanno visto in bitcoin nella blockchain il loro sogno iniziale. Un po' come se Zuckerberfg avesse realizzato il sogno di Elon Musk, fondatore di Paypal. In attesa di vederlo sognare la corsa alla luna.