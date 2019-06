Mario Tozzi: “Le dichiarazioni di emergenza climatica? Fanno ridere. Politici, iniziate ad agire davvero”

Malgrado anche la storia ci insegni che le cose si possono cambiare, però, nemmeno questo ad oggi basta a motivare la politica ad agire. Perché di una questione politica si tratta: «Il mercato non lo risolve questo problema, altrimenti l’avrebbe già risolto», prosegue Tozzi. «Ci vorrebbe chi, come fece Obama e come non sta facendo Trump, si accollasse l’idea che il mondo nuovo sarà un mondo in cui il carbonio diminuirà progressivamente, e che proteggesse le aziende che fanno questa scelta senza contraccolpi enormi. Ma se non ci riesce il Papa e se non ci riescono i nostri stessi figli, chi lo può fare? L’adulto che si ritrova il ragazzino che gli punta il dito non ci sta, perché si sente in colpa, e fanno bene a sentirsi in colpa!».

Se persino a livello internazionale le istituzioni non sono in grado di autoregolamentarsi - «La conferenza di Parigi è un accordo su base volontaria che fa ridere, e in più nessuno controlla davvero. Qui ci vorrebbero accordi obbligatori su base internazionale», dice Tozzi - non resta che fare in modo che l’opinione pubblica abbia un peso tale da non poter essere più ignorata. «Bisognerebbe saldare le proteste dei ragazzi con altre che possano avere più peso. Io quando sono andato a manifestare ho chiesto scusa ai ragazzi per non essere scesi noi in piazza dieci anni prima, noi già le sapevamo queste cose. Qui vedrei molto bene tutti i lavoratori che fanno lavori climalteranti incrociare le braccia dicendo "non lo faccio più"», dice Tozzi.

E infine, non solo per salvare l'umanità, ma anche la nostra sanità mentale, smettiamola di dare credito a teorie complottiste che non fanno altro che allungare i tempi inutilmente: «La stampa qualche giorno fa ha riportato che le cinque principali compagnie petrolifere statunitensi in tre anni hanno speso 1 miliardo di dollari per fare controlobbying sulle legislazioni ambientali nei singoli paesi. Qualcuno ha davvero il coraggio di dire che il potere forte è Greta?».