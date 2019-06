Così le correnti oceaniche regolano il clima (e lo scioglimento dei ghiacci le minaccia)

Quando si parla di cambiamento climatico, la componente oceanica gioca un ruolo fondamentale. La relazione tra clima e oceani è molto stretta e la questione scientifica che ne emerge abbastanza complessa.

Le acque degli oceani compiono un giro articolato di correnti che ogni giorno si muove attorno al Pianeta e condiziona il clima di interi continenti. L’equilibrio di questo serpentone di acque è assicurato dalle differenze di temperatura e salinità delle acque stesse e non, come si potrebbe pensare, dall’effetto del vento o delle maree.

In particolare, se consideriamo solo un tratto di quest’insieme di flussi, e seguiamo le acque calde e salate che dalla zona equatoriale si muovono verso il polo Nord, scopriremo per esempio un sistema di correnti che in gergo si definisce AMOC (Atlantic Meridional Oceanic Circulation), un’importante corrente oceanica dell’Oceano Atlantico che racchiude in sé anche la nota corrente del Golfo. Una volta raffreddatesi alle alte latitudini, le acque diventano più dense e pesanti, e scendono verso gli abissi proseguendo il viaggio, per riemergere poi da altre parti in giro per i mari. Questa la circolazione termoalina globale, detta anche “grande nastro trasportatore”.

Tale flusso di masse d’acqua pari a circa 20 milioni di metri cubi al secondo genera altre correnti e porta con sé ossigeno e nutrienti, mitigando allo stesso tempo il clima delle aree polari in quanto cede il suo calore iniziale, preziosa eredità acquisita nelle zone equatoriali.