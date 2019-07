Autostrade e Alitalia: il governo non può fare a meno di Atlantia (ma Di Maio fa finta di non saperlo)

Ci sono volte in cui la sfera emotiva deve fare i conti con quella economica. E, per capirsi, il caso ponte Morandi e la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia è una di quelle. Le dichiarazioni di guerra congiunte di Di Maio e del ministro Toninelli alla società di proprietà della holding Atlantia, infatti, dovranno scontrarsi con un muro fatto di numeri e cifre imponenti, da cui difficilmente usciranno vittoriosi.

La tragedia rimane impossibile da oscurare, come del resto desta qualche perplessità quel 7% di rendita urlato dal Vicepremier pentastellato che la famiglia Benetton riceverebbe dalla concessione. Ma sul tavolo, per quanto ingombro di implicazioni morali, la posta in palio è di circa 20 miliardi, ovvero il valore di indennizzo che il governo dovrebbe sborsare per la revoca della concessione. In termini di finanza pubblica, lo Stato non ha soldi da investire per nuove costruzioni e ampliamenti, mentre in casa Atlantia la faccenda capitali è pura questione di accordi e investimenti programmati con i quali si punta a ottenere le proroghe e, di conseguenza, a fare cassa con i pedaggi.

Sotto un aspetto formale, la revoca della concessione ad Autostrade è legittima se sussistono gravi motivi, attraverso cui si annullerebbe il risarcimento previsto dalle clausole che tutelano la chiusura anticipata del contratto. Il “grave inadempimento” secondo cui la Relazione della commissione tecnica istituita dal ministro dei Trasporti Danilo Toninelli attaccherebbe la qualità della manutenzione di AspI, si infrange però sullo spettro giudiziario per cui, ad oggi, la società controllata non ha ancora incassato condanne per gli episodi genovesi. Peraltro, secondo un report di Mediobanca, nel caso di un iter amministrativo la tempistica assumerebbe un ritmo biblico.