Tsipras cade, la Troika resta. E con Nea Dimokratia non cambierà nulla

Per riuscire nella sua proposta di riforme il neo premier greco ha promesso di ridiscutere con l’Unione europea l’obbligo di mantenere l’avanzo primario al 3,5% del Pil fino al 2022 (4% quest’anno) e dare quanto guadagnerà nella trattativa per diminuire le tasse sui dividendi, le imposte per le aziende e addirittura incentivi per coppie greche che fanno figli. Tutto bello, tutto democratico, ma sarà difficile convincere la Troika a concedere tanto. Lo spettro del default non è mai andato via. I principali asset di Stato sono in mano a investitori stranieri, lo stato sociale è moribondo, i greci sono più poveri e arrabbiati e il debito pubblico non è diminuito. Qualcosa però cambierà: le sfumature. Non il cosa ma il come. E questo potrebbe fare tutta la differenza del mondo per un popolo che dal 2015 sa quale sarà il destino di almeno tre generazioni. Nea Dimokratia è un partito della famiglia dei popolari europei e Mītsotakīs è apprezzato da molti politici tedeschi e non. Addirittura Manfred Weber, considerato da molti un falco rigorista aveva aperto ad Atene la sua campagna elettorale per le europee del 26 maggio. Il neo premier greco è un uomo carismatico e pragmatico e saprà ottenere dall’Unione europea le condizioni giuste per sembrare diverso dal remissivo Tsipras. A differenza dell’Italia che da sempre si è comportata come il kamikaze dell’Unione - fatemi spendere o faccio saltare l’eurozona - la Grecia è sempre stata più accomodante ma chiede di non essere strozzata. Non di nuovo.

La lezione greca è che non importa chi sia al governo, quando il tuo debito pubblico è di 565 miliardi e l’80% è in mano a creditori internazionali non c’è populismo che tenga. Tsipras lo ha capito una notte di quattro anni fa quando in 24 ore mandò a casa Varoufakis e accettò le imposizioni della Troika per non far fallire il Paese. Ha agito in modo responsabile pur sapendo a cosa sarebbe andato incontro. I greci hanno capito, sofferto ma non apprezzato. Erano disposti a subire le riforme ma con chiarezza, senza tradimenti notturni. E alla prima occasione utile hanno votato l’unica alternativa credibile. Tutti in Grecia sanno che sarà impossibile togliersi dal collo la corda dei creditori, chiedono solo di allentare un po’ la presa, giusto per respirare. Ma il timore è che lo sgabello su cui è poggiata non sia così stabile. «Una faccia, una razza» fu il motto diffuso dalla propaganda fascista durante l’occupazione della Grecia nella Seconda guerra mondiale. Un modo per dire che italiani e greci erano simili tra loro per etnia, usi e costumi. Nel 2019 il motto potrebbe essere: «Un grande debito pubblico, una coperta piccola per l’economia». Ricordiamocelo quando si tornerà a votare in Italia.