Non solo Napoli: le baby-gang sono un allarme che cresce (e nessuno sa come fermarle)

Si uniscono in branco, prima per gioco poi per malsano diletto. Seguono il modello delle bande latine, mischiando rap (anche se ultimamente va per la maggiore il surrogato trap) con, molto prima di quanto si possa immaginare, alcol e droghe. Le baby-gang non hanno codici di comportamento, se non uno, la pietra angolare: la violenza è divertimento e il divertimento merita di essere ripreso e pubblicato su tutti i social. Già, violenza e non bullismo. Perché l’efferatezza con cui un branco di 30 ragazzini, di un’età compresa dai 13 ai 18 anni, ha colpito e mandato all’ospedale tre bagnini in un lido di Jesolo lo scorso 30 giugno, deve essere considerata come una deviata evoluzione di quei disturbi di comportamento che spingono alla spacconeria e alla sopraffazione sui più deboli.

Identikit di baby-criminali, capaci di assalire un bar della stazione a Pieve Emanuele, in provincia di Milano, solo per un regolamento di conti con un’altra banda finito con un buco nell’acqua. Episodi che pullulano sulle pagine di cronache, seguiti da quelli più cruenti, dove giovani di neanche 25 anni vengono freddati tra l’indifferenza della movida napoletana.

L’innocenza lontana e la presunzione di essere padroni della piazza, del quartiere e (alcune volte) della città, con una platea infinita che è il web. Secondo l’Osservatorio Nazionale sull’Adolescenza il 6-7% degli under 18 vive esperienze di criminalità collettivo e, dai dati riportati dal Ministero della Giustizia, il trend sembra in ascesa vertiginosa. I ragazzi affidati all’Ufficio di servizio sociale per i minorenni, infatti, sono al 15 giugno 2019 circa 18 mila, contro i 21.268 totali del 2018, e i 20.466 nel 2017. La percentuale vede delinquere maggiormente i minori italiani (13 mila) di quelli stranieri (4.651), con una prevalenza di genere tutta al maschile.