Che cos’è (davvero) Internet delle cose, e perché rivoluzionerà il mondo delle aziende e del lavoro

In “IoT e Nuovo Marketing”, Gagliardini e Russo raccontano come stanno cambiando aziende e tecnologie con l’Internet delle cose, che rappresenta ormai un elemento imprescindibile della trasformazione digitale. Il libro, presentato già a Cremona, Bologna e Milano, ha carattere divulgativo, aspetto non irrilevante dal momento che gran parte delle pubblicazioni sul tema sono in lingua inglese. Probabilmente anche per questo si parla ancora poco dell’IoT e non tutti sanno che, ad esempio, il nostro Paese è all’avanguardia sul versante delle smart city.

Secondo alcuni ormai viviamo nell’era dell’iper-connessione. Se infatti il digitale ha offerto la possibilità di essere connessi, adesso ci troviamo in una fase ulteriore, in cui siamo connessi non soltanto fra di noi ma anche con dispositivi e oggetti. Il primo esempio è a portata di mano ed è lo smartphone, con cui possiamo controllare il conto corrente bancario, prenotare in un albergo o in un ristorante, solo per fare qualche esempio. L’Internet of Things apre una vasta gamma di possibilità ma pone anche una serie di questioni, prime tra tutte quelle relative alla privacy e alla gestione dei dati. Gli utenti e i consumatori forniscono le proprie informazioni per avere un servizio e realizzare un ‘esigenza nel minor tempo possibile.

Non sempre però le aziende sono nelle condizioni di interpretare e analizzare i dati e di gestirli al meglio. Eppure farlo è fondamentale, non solo per rispettare regole e norme ma per porre anche il marketing al passo con i tempi. Prima la pubblicità era veicolata attraverso canali tradizionali per suscitare l’interesse verso un determinato prodotto che magari non si pensava nemmeno di voler comprare ora, invece, sempre più spesso è il consumatore che cerca un bene o un servizio, il prodotto stesso diventa un servizio, si trasforma in un’esperienza e vengono fornite all’esterno delle informazioni per soddisfare al meglio un’esigenza precisa.

Le aziende quindi devono dotarsi di strumenti e figure professionali in grado di estrapolare queste informazioni per rispondere quasi in tempo reale e al meglio a qualsiasi richiesta dell’utente, che è sempre più esigente e informato. L’IoT sta facendo accelerare questi processi ed è necessaria una conoscenza sempre più approfondita del fenomeno e una consapevolezza maggiore di tutte le questioni ad esso connesse. Ebbene, il libro di Gagliardini e Russo ha proprio questo scopo e racconta come aziende e tecnologie si stanno preparando all’ennesima trasformazione digitale.