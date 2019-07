L’intelligenza segreta degli alberi: guida a un mondo sconosciuto che stiamo distruggendo

Gli alberi parlano. Comunicano sempre. Vivono collegati in una rete fatta di segnali chimici che si trasmettono attraverso le radici. Una vitalità sorprendente che è stata scoperta da poco, grazie agli studi e alle ricerche di biologi e studiosi delle foreste come la canadese Suzanne Simard.

I risultati del suo studio analizzano la dinamica con cui le piante, come sistema, interagiscono (e reagiscono) con i problemi di ogni bosco e foresta. Oltre che – e questo è anche più importante – con il cambiamento climatico.

Chi volesse un sunto completo e divertente, potrà guardare questa simpatica animazione realizzata da Avi Ofer (disegnatore) e Camille Defrenne, una delle studentesse di Simard. Basta questo come sintesi, o come punto di inizio, per comprendere il mondo affascinante e inaspettato della comunicazione vegetale.