Vi divertite con FaceApp? Ecco perché, invece, dovrebbe terrorizzarvi

Anche perchè, per quanto possano essere ben fatte queste app, siamo solo all’inizio: nel momento in cui è in corso lo sviluppo di un’Intelligenza Artificiale per ricreare la voce di Elton John in modo da continuare a pubblicarne canzoni inedite anche dopo la sua morte, è chiaro che stiamo entrando in un’epoca completamente nuova e per la quale non siamo minimamente equipaggiati.

E la parte peggiore è che non esistono soluzioni di alcun tipo.

Queste tecnologie hanno applicazioni straordinarie: quella della bocca usata per il video di Imagine, per esempio, permette di girare uno spot pubblicitario in una lingua e poi produrre versioni in lingue diverse, senza dover ricorrere al doppiaggio e mantenendo costi di produzione eccezionalmente bassi. Non è colpa di chi l’ha inventata se un uso distorto della stessa possa avere applicazioni potenzialmente pericolose, perchè allora bisognerebbe vietare anche l’uso del cortello e - perchè no - della forchetta, che può sempre venire utilizzata per far male a qualcuno.

Ugualmente terrorizzante è ipotizzare la stesura di “regolamenti” o di fantomatici “codici etici”, come vorrebbe qualche integralista nostrano del fact checking, che avrebbero il solo risultato di essere strumentalizzati per limitare la libertà d’espressione, già messa a dura prova dalle policy dei social network e dal dominio del politicamente corretto.

Ma se né una nuova ondata di luddismo né un comitato di saggi possono esserci d’aiuto, significa che non c’è via d’uscita, e bisogna prepararsi alla famosa notte in cui tutte le vacche sono nere, e vivere in un mondo in cui la nozione stessa di verità, così come quella di realtà, saranno completamente stravolte.

Nel 1914, le tensioni internazionali fecero si che l’assassinio di un arciduca a Sarajevo – un fatto eclatante, ma che si credeva circoscritto a livello locale - mise in atto una serie di effetti collaterali che portarono alla Prima Guerra Mondiale. Chissà se un giorno, in un’epoca di tensioni altrettanto forti come questa, la stessa cosa non possa accadere a causa di un deepfake.