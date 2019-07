Gherardo Colombo: “La sanzione non basta. La corruzione va sconfitta con la cultura”

Ha usato spesso la formula “è una questione di cultura”. A fronte di quello che vediamo oggi, è un azzardo dire che Mani pulite non è servito a nulla?

Non esagera affatto. Sotto il fenomeno della corruzione, Mani Pulite non è servito a niente. Ovviamente ci ha permesso di scoprire tante cose, ma la cui utilità si è fermata lì. Possiamo dire che quell’indagine è stata la dimostrazione scentifica che quando un fenomeno è così diffuso, così radicato e articolato, il processo penale non è lo strumento giusto per affrontarla. Tanto che Mani Pulite è finita ma Tangentopoli no.

Come guarda, invece, a questi ultimi avvenimenti che hanno colpito il Csm?

Noi siamo abituati a emettere sentenze ancora prima che finiscano i processi. Non voglio esaminare il singolo caso, ma se i fatti venissero confermati sarebbe molto grave prima di tutto sotto il profilo della separazione dei poteri. In secondo luogo, svelerebbe che gran parte delle scelte di ufficio non sono fatte per merito o attitudine, ma tanto per appartenenza, il che sarebbe un altro fattore negativo.

In questo caso, però è andato in scena un tutti conto tutti tra i magistrati. C’è bisogno di rimetter mano alla struttura dell’ordine giudiziario?

L’attuale ordine del Consiglio superiore, redatto a suo tempo sotto la guida del ministro Castelli, è stato creato proprio per evitare delle conseguenze negative dall’esistenza delle correnti. Oggi è successo esattamente il contrario.

Come può, quindi, la magistratura riacquistare onore e credibilità?

La magistratura era in una fase discendente anche prima di questi episodi. Credo che, in linea di massima, la magistratura non gode di grande stima, proprio per il lavoro che compie. Condanna le persone e nel civile la metà di queste che arriva davanti al giudice perde la causa. Il suo momento massimo è stato durante il terrorismo e dopo Mani Pulite: è quasi impossibile che abbia una concezione solo positiva nella società. Ai tempi della grande indagine, via via che scoprivamo il coinvolgimento delle persone comuni, l’interesse e la simpatia svanivano. Basta guardare i comportamenti, anche di ostilità, che hanno accompagnato la morte di Borrelli.