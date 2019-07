Quando il gatto non c’è: classifica (impietosa) degli editori italiani

Adelphi: 5. Ad Adelphi si tributa un culto pubblico consueto: libri d’infallibile bellezza fanno sentire tutti – me compreso – più intelligenti di ciò che sono. Eppure, pure il calesse di Calasso mostra scintillanti segni di stanchezza. Scavare con ostinazione nei grandi autori non dà garanzia di trovare sempre perle – Magia di Yeats e il Borges sul Tango sono ottimi spunti per un articolo di giornale (conditi da ottimi titoli per far abboccare gli allocchi), ma non aggiungono nulla al genio dei due autori, anzi. Alcuni titoli, poi, non sono proprio frutto degli aquilotti adelphiani (Robert Eisler, quello di Uomo diventa lupo, è stato scoperto otto anni fa da Medusa; Aua di Knud Rasmussen è quasi la copia de Il grande viaggio in slitta pubblicato qualche anno prima da Quodlibet). Il progetto editoriale più snob d’Italia si avvilisce a pappa per tutti i palati. A questo punto, sia lode alle ed1izioni SE (voto: 8), che ripescano libri-zombie, esauriti, bellissimi, da scovare inabissandosi nei mercatini.

Guanda: 5. Se penso che Guanda ha avuto l’ardire di pubblicare le Bagatelle per un massacro di Céline nella traduzione di Giancarlo Pontiggia e l’introduzione di Ugo Leonzio – pamphlet poi ritirato dal mercato –, che editava la collana dei ‘Poeti della Fenice’ con titoli di sgargiante bellezza – da Blok a Segalen, da Gerard Manley Hopkins a Robert Lowell –, che pubblicava i pensieri di Chamfort e Novalis e Blanchot e Vladislav Chodasevic, il poeta prediletto da Nabokov, mi domando se facciano ancora letteratura. Stampano Sepúlveda, l’anno scorso hanno vinto lo Strega con un – brutto – libro della Janeczek. Pare siano vivi. Tra un Gibran un Bukowski un Dylan Thomas e un Pasolini – spesso, la solita pappa in piatto grafico diverso – regnano su un passato che non passa. Del resto, non hanno un passo, non lasciano traccia.

Einaudi: 5. Confusi, circonfusi di storia, paiono annaspare nella periferia dei giorni. Quando devono puntare su un cavallo ‘di razza’ pigliano il somaro che si crede Joyce – Marco Missiroli. Eccellono nei classici, nelle curatele importanti – chessò, la nuova traduzione di Guerra e pace e il miliare (ma utile a chi?) lavoro dentro Il vangelo di Marcione –, la narrativa italiana si fa dimenticare, quella straniera azzecca qualche titolo – e ci mancherebbe: sono Einaudi, hanno i soldi per comprare il meglio… Insomma, sembra di aggirarsi in un palazzo settecentesco, bellissimo, le candele sono ancora accese, ma il ballo è finito da un pezzo.

Mondadori: 4. Per carità, stampano libri. I ‘Meridiani’ dovrebbero essere la collana editoriale canonica del nostro Paese: sono riusciti a editare le Opere di John Keats sette anni dopo gli Scritti (manco fosse Platone) di Eugenio Scalfari, è tutto dire. Il confronto con la ‘Pléiade’ Gallimard è impari. Per carità, stampano libri. Tanta narrativa, troppa, di tutto un po’. Quanto al resto, stanno riuscendo a disintegrare la collana più autorevole di poesia in Italia, ‘Lo Specchio’, con Maurizio Cucchi che pubblica se medesimo e i soliti dinosauri lirici e gravi errori di strategia editoriale (per gli Haiku di Zanzotto, la riedizione di Melville, Apollinaire e la Spaziani andava trovato spazio negli Oscar). Per carità, stampano libri. Mondadori dovrebbe essere l’editore di riferimento in Italia, per qualità di visione e di contenuti e di sfida: è l’esatto specchio di questo Paese. Un pantano. Al confronto, editori come Donzelli (voto: 7; ottima la collana di letteratura per l’infanzia) e Marsilio (voto: 7; ha la più raffinata collana di classici in Italia, la ‘Letteratura universale’) giganteggiano per spavalderia di idee e di proposte.