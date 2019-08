Crisi di governo, oltre 100mila i lavoratori “appesi” ai destini di Salvini e Di Maio

Con il governo in bilico e la maggioranza in crisi, c’è un lungo elenco di partite aziendali che restano congelate. E a farne le spese sono oltre 100mila lavoratori, per i quali si prospetta un Ferragosto al cardiopalma. Tra tavoli di crisi, decreti approvati “salvo intese” – che non ci saranno – e stabilizzazioni non concluse, sono finiti nel tritacarne politico operai, bancari, precari della scuola e della pubblica amministrazione. Sia quelli che avevano brindato dopo l’ultimo consiglio dei ministri tenuto a poche ore dall’esplosione della crisi, sia quelli che erano in attesa degli aggiornamenti dei tavoli rinviati a settembre. La domanda per tutti è: cosa succederà ora?

Anche Cgil, Cisl e Uil si sono esposte per la prima volta dall’avvio della crisi con un comunicato congiunto. «Le innumerevoli vertenze aperte al Mise che riguardano centinaia di migliaia di posti di lavoro, il futuro e la qualità del nostro sistema industriale e produttivo, i problemi della pubblica amministrazione», scrivono, «sono temi che hanno bisogno di risposte immediate, di un governo nel pieno delle sue funzioni e non possono più aspettare le alchimie della politica».

Dall’ultimo cdm del 6 agosto è uscito il “decreto imprese”, approvato “salvo intese” dall’esecutivo. Sono queste le due parole che fanno paura. Il decreto non è mai stato scritto, a causa degli scontri tra Lega e M5s che sarebbero esplosi di lì a poco, e quindi non può essere approvato in Gazzetta ufficiale. Oltre alle nuove blande tutele sui rider, che salterebbero quindi per l’ennesima volta, il testo prevedeva il ritorno parziale dello scudo penale per l’ex Ilva con un meccanismo di tutele legali a scadenza vincolate al rispetto del piano ambientale. Meccanismo che ora è nuovamente in bilico, mettendo a rischio il futuro del polo siderurgico e dei suoi 20mila lavoratori. La situazione andrebbe sanata entro il 6 settembre, quando potrebbe scattare il blocco delle attività. A fine giugno, il ceo di Arcelor aveva minacciato la chiusura dello stabilimento a partire da quella data se non fosse stata ripristinata l’immunità penale per la gestione del piano ambientale e industriale.